سایپا فقط یک موقعیت گل داشت/ از داور شکایت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند بعد از شکست تیمش برابر تیم سایپا در نشست خبری بعداز بازی به خبرنگاران گفت: داور پنالتی ما را نگرفت و سوت هایش روی اعصاب بازیکنان ما بود.

وی با بیان اینکه خطایی که در دقیقه ۷۵ داور گرفت و میداوودی از روی آن موقعیت گل زد اصلا خطا نبود، افزود: ما امروز دو رقیب داشتیم که هم بازیکنان سایپا بودند و هم داور بازی، امروز داور عملکرد خوبی نداشت و نتوانست درست قضاوت کند که برای همین از داور شکایت می کنیم.

کمالوند با اشاره به اینکه از بازیکنان گسترش فولاد راضی هستم، ادامه داد: دیوار دفاعی در ضربات ایستگاهی باید بسته باشد که امروز باز بود و بازیکن حریف توانست با استفاده از این ضعف گل بزند.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با تاکید بر اینکه گلزنی اصلی ترین مشگل تیمش است، گفت: به هر اندازه ای که روی دفاع خوب کار می کنیم به همان اندازه هم در گلزنی بد کا می کنیم و اشکال داریم که باید ای نواقص در تعطیلات لیگ برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه باید به تعطیلات برویم تا بازیکنان هماهنگ شوند، گفت: اگر به اردو برویم می توانیم از این هوای سرد فاصله بگیریم و تمرینات خوبی برگزار کنیم، بهترین زمین چمن را داریم ولی چون هوا سرد است نمی توانیم استفاده خوبی از این زمین داشته باشیم و تمرینات خوبی برگزار کنیم.

گفتنی است؛ دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپای تهران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز یک شنبه به مصاف هم رفتند که این دیدار نه چندان جذاب به نفع شاگردان مجید جلالی در تیم سایپا به پایان رسید و تیم سایپا موفق شد این دیدار را با نتیجه یک بر صفر و با گل میداوودی در دقیقه ۷۵ پیروز شود و سه امتیاز حساس از تیم گسترش فولاد در تبریز بگیرد.