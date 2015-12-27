همزمانی اختتامیه همایش آئین شعر و سوگواره عکس حماسه خون در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نقی محمد نژاد عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در گرگان برگزار شد، گفت: آئین اختتامیه همایش شعر اقوام گلستان و سوگواره عکس محرم با عنوان حماسه خون همزمان برگزار می‌شود.

محمدنژاد افزود: این اختتامیه روز چهارشنبه ۹ دی ماه ساعت ۱۷ و سی دقیقه عصر با حضور مدیران، اساتید، پژوهشگران و شاعران استان گلستان برگزار می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: سوگواره عکس حماسه خون با موضوع عزاداری ماه محرم در شهر گرگان و شهرستان‌های استان گلستان است.

رئیس حوزه هنری استان گلستان تصریح کرد: ۴۴۰ اثر عکاسی از ۶۰ هنرمند گلستانی به سوگواره رسیده است که از این بین ۳۰ اثر به بخش مسابقه راه پیدا کرده است.

نقی محمد نژاد در رابطه با نخستین همایش آئین شعر اقوام گلستان گفت: استقبال از این همایش بسیار چشم‌گیر بود و ۴۵۰ اثر از ۸۲ شاعر به گویش‌های مختلف اقوام گلستان از جمله طبری، ترکمنی، گرگانی، سیستانی، بلوچی و ... به دبیرخانه ارسال شده است.

محمد نژاد هدف از برگزاری این همایش را اشاعه و ترویج روحیه وحدت و همدلی میان اقوام گلستانی دانست و اظهار کرد: حفظ و احیاء زبان و گویش محلی با استفاده از ظرفیت ادبیات بومی، شناسایی، معرفی و تجلیل از پدیدآورندگان اشعار آئینی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

لازم به ذکر است شرکت در این همایش برای عموم آزاد است.