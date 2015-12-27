دنبال قهرمانی در لیگ و کسب سهمیه آسیا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی 3 بر صفر عصر امروز یکشنبه تیمش برابر استقلال اهواز به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه غدیر اهواز گفت: از عملکرد تیمم در این دیدار راضی هستم. بازیکنانم با تمام توان بازی کردند و توانستند با استفاده از موقعیت های بدست آمده به این پیروزی برسند.

وی افزود: برای رسیدن به بالای جدول به این پیروزی نیاز داشتیم. با این سه امتیاز ما به رده چهارم رسیدیم و امیدوارم بتوانیم برابر نفت تهران هم همین روند را ادامه دهیم.

علی دایی در مورد نقل و انتقالات نیم فصل و بازیکنانی که جذب خواهد کرد گفت: من به دنبال بازیکنانی هستم که عصای دستم باشند و بتوانند در نیم فصل دوم به تیم ما کمک کنند. از مالک باشگاه تشکر می کنم که دست مرا برای نقل و انتقالات باز گذاشته و این اختیار را داده که بتوانم بازیکنان مد نظرم را جذب کنم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه تیمش در ابتدای فصل تمریناتش را دیر آغاز کرده است از تعطیلات پرتعداد لیگ انتقاد کرد و گفت: این وقفه ها فقط مختص ایران است و بس. همه جا برنامه ریزی ها از ابتدا تا انتهای فصل است اما الان ما نمی دانیم که باید چه روزی با نفت بازی کنیم. بازیکنان سه بار بلیت گرفته اند تا برای تعطیلات بروند اما هر بار برنامه آنها بهم خورده است.

وی افزود: در فوتبال جهان پیدا نمی کنید لیگی را که دو هفته از نیم فصل دوم را برگزار کنند و بعد بگویند تعطیلات نیم فصل است! با روندی که الان تیم صبا دارد فقط به قهرمانی در لیگ برتر و کسب سهمیه آسیا فکر می کنیم. با توانی که در بازیکنان می بینم رسیدن به این دو دور از دسترس نیست.