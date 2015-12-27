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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۳۰

سرمربی تیم فوتبال سایپا:

پیروزی برابر گسترش فولاد بسیار ارزشمند بود

پیروزی برابر گسترش فولاد بسیار ارزشمند بود

تبریز – سرمربی تیم فوتبال سایپا تهران با بیان اینکه پیروزی برابر گسترش فولاد بسیار ارزشمند بود، گفت: این سه امتیاز می تواند به ما در بازی های بعدی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی عصر یک شنبه بعد از پیروزی تیم سایپا برابر گسترش فولاد در نشست خبری بعداز بازی به خبرنگاران گفت: امروز خیلی خوب کار کردیم و توانستیم به سختی تیم گسترش فولاد را شکست دهیم.

وی با تاکید بر اینکه گسترش فولاد یکی از تیم های خوب، هماهنگ، روان و منسجم لیگ است، افزود: ما به آسانی مقابل گسترش پیروز نشدیم و بلکه این پیروزی بسیار سخت به دست آمد.

جلالی با تاکید بر اینکه بازیکنانش امروز عملکرد خوبی داشتند، گفت: از همه بازیکنانم که امروز در این هوای سرد خوب جنگیدند و از تک گل ما دفاع کردند تشکر می کنم.

وی سپس ادامه داد: این سه امتیاز نوید روزهای خوبی برای سایپا است و می تواند بسیار باارزش باشد و در ادامه لیگ به ما کمک کند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با اشاره به فرا رسیدن فصل نقل و انتقالات گفت: ما چند بازیکن جدید در پست های مختلفی که نیاز داریم، در نظر گرفته ایم که آنها را به خدمت بگیریم و تیمی قدرتمند در نیم فصل دوم داشته باشیم.

جلالی در خصوص بازی فیزیکی تیمش نیز گفت: باید مقابل گسترش فولاد فیزیکی و محکم بازی می کردیم که اگر این چنین نبود نمی توانستیم سه امتیاز را بگیریم.

گفتنی است؛ دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپای تهران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز یک شنبه به مصاف هم  رفتند که این دیدار نه چندان جذاب به نفع شاگردان مجید جلالی در تیم سایپا به پایان رسید و تیم سایپا موفق شد این دیدار را با نتیجه یک بر صفر و با گل میداوودی در دقیقه ۷۵ پیروز شود و سه امتیاز حساس از تیم گسترش فولاد در تبریز بگیرد.

کد مطلب 3011085

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