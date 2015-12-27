جمع آوری حدود ۷۲ میلیارد ریال زکات در شهرستان رامیان

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب قزلسفلو بعدازظهر یکشنبه به مناسبت فرا رسیدن میلاد رسول اکرم و جشن ازدواج آسان در رامیان ضمن اعلام جمع آوری حدود ۷۲ میلیارد ریال زکات در این شهرستان، اظهار کرد: مقدار زکات جمع آوری شده در خصوص پروژه های عمرانی، مسکن و جهیزیه و غیره هزینه شده است.

وی افزود: جشن ازدواج آسان با حضور ۷۰ زوج جوان در هفته جاری در رامیان برگزار می شود و از این تعداد ۵۰ زوج از مدد جویان تحت حمایت کمیته امداد رامیان بوده و به آنها هر کدام مبلغ ۴۵ میلیون ریال جهیزیه داده می شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان با اشاره به طرح هر روستا یک مسکن گفت: با همکاری بنیاد مسکن، شوراهای روستاها و خیرین مسکن ساز، در نظر داریم در هر روستا یک مسکن برای نیازمندترین فرد آن روستا که تحت پوشش کمیته امداد باشد، ساخته شود.

قزلسفلو با اشاره به حدود ۴ هزار و سیصد خانوار مددجو تحت پوشش کمیته امداد شهرستان رامیان، بیان کرد: این تعداد خانوار حدود ۸ هزار و سیصد نفر را شامل می شوند و به لحاظ نفری ۹ درصد جمعیت شهرستان و به از نظر تعداد خانوار، ۱۸ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش خدمات کمیته امداد شهرستان رامیان هستند.

وی تصریح کرد: در ۹ ماهه ابتدای امسال دو میلیارد ریال اعتبار برای اشتغالزایی متقاضیان اختصاص داده شده است و حدود ۵۰ درصد متقاضیان این وام ها که در غالب وام های کم بهره هستند را به بانک های عامل معرفی کرده ایم.

قزلسفلو در پایان به مرکز خدمات نیکوکاری مسجد جعفری رامیان اشاره کرد و افزود: این مرکز خدمات رسانی، به عنوان مرکز نمونه و برتر استان گلستان و پایلوت کشور برای واگذاری خدمات امداد معرفی شده و کارهای آن در حال اجرایی شدن است.