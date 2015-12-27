اظهار نظر اخیر مسئولان محیط زیست بیشتر جنبه شوخی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی نائب رئیس شورای شهر تهران که امروز در غیاب چمران ریاست جلسه را برعهده داشت، به سخنان اخیر رئیس سازمان محیط زیست کشور اشاره کرد و گفت: بهتر است به جای اینکه بخواهیم دیگران را در این شرایط اسفبار که نه تنها تهران بلکه سایر کلانشهرها نیز با آن دست به گریبان هستند، محکوم کنیم به دنبال اجرای راه حل منطقی و ضربتی باشیم.

وی با اشاره به اینکه سایر کلانشهرها نیز این شرایط بد آلودگی هوا را دارند، اظهارداشت: این نوع فرافکنی ها یک نوع حرکت و فرار رو به جلو برای عدم پاسخ گویی است.



نائب رئیس شورای شهر تهران افزود: کسی که یک روزی در همین شورا دولت قبل را متهم به عدم انجام وظایف خود در برخورد با آلودگی هوا می کرد، اکنون که در مسند مسئولیت حفاظت ازمحیط زیست هستند انتظار نمی رود که اینگونه اظهار نظر کنند.



طلایی افزود: البته ما نیز معتقدیم که آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرهای ما ناشی از اعمال سیاستهای غلط و عدم اجرای وظایف قانونی دولتها در ادوار گذشته بوده است، اما در هر صورت باید همه دست به دست هم بدهیم و هرکاری که برای رفع الودگی هوا نیاز است انجام دهیم.



طلایی همچنین در سخنان خود به تاریخ نگاری ایام هفته پرداخت و اظهار داشت: ۷ دیماه سالروز درگذشت استاد سید علی اکبر پرورش یکی از یاران صدیق انقلاب و امام است که آن را گرامی می داریم.



وی همچنین افزود : امروز سالروز تشکیل نهضت سواد اموزی به فرمان امام خمینی و نیز اقامه نخستین نماز جمعه تاریخ اسلام توسط پیامبر مهربانی است که این ایام را نیز گرامی می داریم.

وی همچنین میلاد پیامبر اسلام و روز اخلاق و مهرورزی و نیز میلاد امام جعفر صادق را به همه مسلمانان و شهروندان تهران تبریک گفت.



طلایی در ادامه به واقعه تاریخی ۹ دی سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت : ۹ دی روز راهپیمایی عظیم مردم در محکومیت به هتک حرمت عاشورای حسینی و روز بصیرت و میثاق با امت و امام است که یاد و خاطره آن را گرامی می داریم.



طلایی در ادامه فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حماسه تاریخی ۹ دی را قرائت کرد.