خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر روز در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول روز، مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نبوده باشد.

بسته خبری مهر در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

امروز ماجرای لباده های رنگی رئیس جمهور به سر خط خبرها رفت، از اپیدمی گنج یابی و کمک ۱۷ میلیارد دلاری برای فتنه در ایران خبرهایی داریم و ماجرای لالجین و یونسکو که قرار است پایتخت سفال ایران را جهانی کند. رد یک گروگانگیر را نیز تا ترکیه دنبال کرده و همه آمارهای ثبت نام انتخابات را روی دایره خواهیم ریخت.

گزیده ای از اخبار متنوع را در بسته خبری امروز خبرگزاری مهر مرور می کنیم.

لباده های رنگی رئیس جمهوری

حسن روحانی با لباده های رنگارنگش از سبز، قهوه‌ای راه راه، سورمه‌ای، خاکستری گرفته تا طوسی راه راه و مشکی تاکنون بارها سوژه رسانه ها شده است، حالا خبرنگار مهر سراغ خیاط رئیس جمهور رفته تا از تعداد لباس های سفارش داده شده و رنگ مورد علاقه رئیس دولت یازدهم سوژه های جالبی پیدا کند.

«ابوالفضل عرب‌پور» پیرمرد ۸۵ ساله و معروف قم، سال‌هاست کار دوخت و دوز لباسهای رئیس جمهور را انجام داده و این روزها لباده‌هایی که ظرافت کار دست این خیاط قمی است به سمت پاستور روانه می‌شود، با اندازه‌هایی که وی آن‌ها را گرفته و در دفتر مخصوص خود ثبت کرده است.

قامت کوهپایه کرمان خم شد

ماجرای ساخت و سازهای غیرقانونی که حالا برای خودش پرونده ای شده است این بار در کرمان مسئله ساز شد، در سال‌های اخیر با توجه به سرعت گرفتن ساخت‌وسازهای قانونی و بعضاً غیرقانونی در کوهپایه چهره طبیعی منطقه به فضای مسکونی تبدیل شده و اگر این روند ادامه پیدا کند تا چند سال آینده چیزی از طبیعت ییلاقی کوهپایه کرمان باقی نمی ماند، هرچند که همه مشکلات کوهپایه همین نیست و جاده خطرناک منطقه و نیمه کاره ماندن پروژه تعریض این محور روی دیگر سکه مشکلات این منطقه است.

اما روی دیگر ماجرای ساخت و ساز غیرمجاز، زمین خواری است که این روزها اخبار مختلفی پیرامون آن از نقاط مختلف به گوش می رسد، این بار دادستان قزوین به موضوع هفت‌سنگان و ادعای زمین خواری مطرح شده واکنش نشان داده، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی گفته است: در برخورد با زمین‌خواری در استان جدی هستیم، در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد و در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی خط قرمزهایی داریم که همه باید آن را رعایت کنند.

تهدید هویت مذهبی مشهدالرضا(ع)

ساخت و ساز بعد از نوع غیرقانونی و زمین خواری آن، روی دیگر خود را در مشهد نشان داد و امام جمعه مشهد امروز گفت: ساخت و ساز ها مکان های تفریحی هویت مذهبی این شهر را در حال حاضر نشانه گرفته است.

شنیدن نام مشهد بی اختیار تمامی ذهن ها و دل ها را به یاد امام مهربانی ها سوق می دهد و شوق زیارت را در خاطر هر مسلمانی زنده می کند و این درست نکته ای است که آیت الله سید احمد علم الهدی به آن اشاره کرده و گفته است: مدیران شهری مشهد در راستای صدور مجوز و اجازه احداث ساختمان های بلند مرتبه و لوکس که هویت مذهبی این شهر را نشانه گرفته است باید تامل و تدبیر بیشتری به خرج دهند و هویت مشهد را که منصوب به امام رضا(ع) است نباید با چنین ساخت و ساز هایی بر هم زد.

اپیدمی گنج‌یابی کثیف

«کثیف ثروت آور» هم موضوع گزارشی است که از بیرجند به سرخط خبرها آمد، ماجرا از این قرار است که اپیدمی گنج یابی کثیف ثروت هنگفتی نصیب آنهایی کرده که کمر خود را در سطل‌های زباله خم کرده‌ و روزی‌شان را در میان زباله‌ها جستجو می‌کنند.

انگار در هیاهوی زندگی ماشینی امروز دیگر زباله گردی مختص ظلمات شب‌ها یا تاریک‌روشن خروس‌خوان نیست و شاغلان این عرصه هم تنها افراد معتاد و بی‌خانمان نیستند بلکه تبدیل اپیدمی شده که اگر در هر قسمتی از شهر و جلوی سطل های زباله سر برگردانی حتی ماشین های مدل بالایی را می‌بینی که برای بار زدن زباله توقف کرده‌اند و در حال گنج یابی هستند.

۲۰ سال همراه با بوی فاضلاب

در اصفهان حکایت بوی فاضلاب و آزار آن هم ۲۰ ساله شده است تا مردم بگویند که حکایت بوی آزار دهنده فاضلاب در شهرهای شاهین‌شهر ، گز، گرگاب و برخوار تجربه تازه‌ای نیست. این بو که ناشی از فعالیت تصفیه خانه فاضلاب شاهین‌شهر است موجب نگرانیهای زیست محیطی نیز شده، هرچند که این روزها مسئولان از آغاز نصب دستگاه جدا کننده برای رفع این مشکل خبر می دهند، باید دید این وعده بر تجربه ۲۰ ساله اصفهانی نقطه پایان خواهد گذاشت یا همچنان بوی فاضلاب شهر را با خود خواهد برد.

البته ماجرای فاضلاب تنها در اصفهان صدای مردم را بلند نکرده است، کمی آن طرف تر در استان فارس ساکنان «صدرا» معتقدند که فاضلاب این شهر در حال تبدیل شدن به خطر جدی است تا نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی ابعاد احتمالی آلایندگی فاضلاب شهر صدرا شود.

مرگ سر وقت دزفول-شوشتر رفت

حواس پرتی و بی مبالاتی راننده ها، جاده های پرمخاطره و یک کم توجهی کوچک، هرکدام می تواند فاجعه ای را رقم بزند، مثل حادثه امروز ساعت هشت صبح در کیلومتر ۲۰ جاده دزفول به شوشتر، جایی در حوالی ۱۰ کیلومتری جاده فضيلی، حادثه ای که به دنبال برخورد نیسان با کامیون و پس از آن تصادف با خودروی سواری پراید رخ داد تا در این حادثه چهار نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر به شدت زخمی شوند، تاسف بارتر اینکه عمده مجروحان حادثه سرنشین هایی بودند که در بخش «بار» نیسان سوار شده بودند.

انتشار تصاویر خصوصی در اینترنت

سرخط اخبار حوادث را می گیریم تا از مسیر جاده شوشتر راهی دزفول شویم، جایی که یک متهم با برنامه ریزی و نقشه قبلی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی یکی از شهروندان دزفولی در فضای مجازی کرده است. مسئولان انتظامی از شناسایی و دستگیری این فرد خبر داده و البته به مردم توصیه کرده اند که تصاویر شخصی خود را در اختیار دیگران حتی دوستان صمیمی خود قرار ندهند.

دستگیری دختری که قاتل پدرش بود

حوادث امروز خوزستان به تصادف و دستگیری متخلف اینترنتی خلاصه نمی شود، کمی آن طرف تر در خرمشهر قاتل خواهر و برادر خرمشهری امروز دستگیر و تحقیقات از وی آغاز شد. ماجرا از این قرار است که سوم دی‌ماه در خرمشهر یک خواهر و برادر به قتل می رسند و پلیس سرنخ ماجرا را دختر متواری مقتول می داند که امروز صبح در مسیر استان اصفهان دستگیر شد. اظهارات این دختر ۲۴ ساله از شیوه قتل پدر و عمه اش به وسیله ضربه آچار در نوع خود تکان دهنده است.

اختلاس بیمه‌ای

قتل و تصادف و اخاذی یک روی سکه حوادث امروز در استانهای مختلف بوده است، از کرمانشاه اما خبری از اختلاس بیمه ای رسیده که توسط رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی کرمانشاه اعلام شده است. سرهنگ محمد رستمی در این رابطه توضیح داده است: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اقدام به اختلاس کارکنان یکی از بیمه های شهر کرمانشاه، پیگیری این موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات قرار گرفت که در بررسی های به عمل آمده مشخص شد ۶ نفر با صدور چک بلامحل خسارتی در وجه افراد غیر واقعی اقدام به اختلاس از شرکت بیمه می کردند.

مسئولان انتظامی گفته اند که در جریان این اختلاس، متخلفان یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال از شرکت بیمه به جیب زده اند و حالا باید منتظر مجازات قانونی خود باشند.

دستگیری گروگانگیر در ترکیه

پرونده اخبار حوادث امروز را در ترکیه می بندیم، جایی که با همکاری پلیس این کشور گروگان گیرانی که یک شهروند البرزی را ربوده بودند دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان البرز در توضیح این ماجرا گفته است: در پی مراجعه فردی به پليس آگاهی استان البرز مبنی بر اينکه برادرش توسط چندنفر قاچاقچی به گروگان گرفته شده و سرنوشت نامعلومی در انتظار وی است، بلافاصله پيگيری موضوع در دستور کار قرار گرفت و ظرف مدت ۷۲ ساعت با همکاری پليس اينترپل ايران و ترکيه، چهار متهم پرونده که دو نفر آنان ايرانی و دو نفر ديگر تبعه کشور افغانستان بودند، دستگير و فرد ربوده شده در صحت و سلامت کامل آزاد شد.

کشف جگر مرغ فاسد

بعد از کشف برنج های تاریخ مصرف گذشته و دیگر محموله های مواد غذایی فاسد حالا نوبت به کشف جگر مرغ و سندان تاریخ مصرف گذشته آن هم به میزان دو تن رسید، این موضوع را مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد رسانه ای کرد تا از کشف و ضبط این محموله در یکی از سردخانه های یاسوج خبر دهد.

«دلال‌بازی» سنگ

در لابلای اخبار هر روزه می توان ردپای دلال ها را در بخش های مختلف گرفت، از محصولات کشاورزی گرفته تا بازار سکه و میوه و دلار، ولی امروز از لرستان خبر رسید که پای دلال ها به صنعت سنگ هم باز شده است. موضوعی که بهزاد منصوری معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان آن را تایید کرده و می گوید: «سنگ‌های منحصربه‌فرد لرستان در بازارهایی مانند عراق و اقلیم کردستان به نام دیگر استان‌ها و کشورها عرضه می‌شوند و این امر موجب شده که اصالت و برد سنگ لرستان دچار آسیب شود.»

عملیات نجات دریانوردها

جنوب ایران و بندرعباس هم امروز شاهد عملیات‌ نجات دریانوردان بود، معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان امروز موضوع نجات جان ۱۲ نفر دریانورد سرنشین دو فروند لنج باری ایرانی در آب‌های این استان طی دو عملیات جداگانه را رسانه ای کرد.

وی در توضیح این خبر گفته است: طی ۲۴ ساعت گذشته شرایط ناپایدار جوی در استان هرمزگان حاکم شده و بی توجهی شناورهای سنتی به هشدارها و توصیه های مرکز جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان موجب رقم خوردن دو سانحه دریایی شد که البته خوشبختانه با حضور به موقع تیم های جستجو و نجات، دریانوردان حادثه دیده نجات پیدا کردند تا این موضوع ختم به خیر شود.

رونمایی از قرآن طلاکاری

بعد از بستن پرونده سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در کرمانشاه، در بسته خبری امروز سراغ هنرمندان رفتیم، در استان لرستان به همت یاسر زالپور هنرمند کوهدشتی نسخه خطی قرآن کریم طلاکاری شده رونمایی شد، اثری که کتابت آن از یازده آذرماه ۹۳ آغاز شده و تا یکم آذرماه ۹۴ ادامه داشته است. البته تا کنون ۱۵ جزء از این کتاب آسمانی طلاکاری شده و این هنرمند که تاکنون ۴۵ میلیون تومان هزینه کرده امیدوار است به پشتوانه کمک مسئولان کار طلاکاری ۱۵ جزء دیگر را نیز انجام دهد.

حال و هوای اخبار فرهنگی بسته خبری امروز را به گیلان می بریم، هفته بزرگداشت این شهر برای اولین بار آغاز شده، هفته ای که بیم ها و امیدهای زیادی در خصوص معرفی این شهر دارد، باید منتظر ماند و دید که هفته فرهنگی رشت گام اولش را محکم برخواهد داشت یا این ایده برای غنی‌تر شدن باید چشم به برنامه های جدی تری داشته باشد.

کمک ۷ میلیارد دلاری برای فتنه

در میان مسئولان مختلفی که در آستانه سالروز حماسه ۹ دی در استانها سخنرانی کردند سخنان حجت الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نوع خود قابل تامل بود. وی که برای شرکت در همایش خطر نفوذ به ورامین سفر کرده بود در سخنانی گفت: برخی کشورهای مخالف نظام اسلامی، در جریان فتنه سال ۸۸ بیش از هفت میلیارد دلار به موسسات و رسانه های ضد انقلاب کمک کردند.

همه آمارهای انتخابات

علاوه بر اخبار مرتبط با حماسه ۹ دی، اخبار سیاسی این روزهای کشور با تب انتخابات داغ نگه داشته شده، با پایان ثبت نام داوطلبان التهاب فرمانداری ها فروکش کرده ولی در عوض بازار گمانه زنی ها و رایزنی های سیاسی داغ شده است، نهایی شدن آمار ثبت نامی ها نشان می دهد که برخی استانها در گام نخست انتخابات یعنی ثبت نام داوطلبان رکورد زده اند، البته خانم ها بیش از سالهای گذشته سهمی برای خود از تعداد ثبت نامی ها برداشته اند.

هاکی گلستان روی بی پولی سُر خورد

بعد از رخدادهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، توپ را به زمین خبرهای ورزشی انداختیم، حال این روزهای هاکی گلستان خوب نیست. تیم لیگ برتری این استان روی بی پولی سُر خورده تا از میدان رقابت ها کنار برود، مسئولان این تیم با ارسال نامه‌ای به فدراسیون، انصراف خود را از حضور در دور برگشت مسابقات اعلام کرده اند، موضوعی که موجب نگرانی هواداران این تیمهاکی مطرح کشور شده است.

نبض اقتصاد نکا خوب نمی‌زند

بسته خبری امروز سراغ اخبار اقتصادی هم رفته است، در شرق مازندران شهرک‌ صنعتی وجود دارد که روزگار ناخوش این روزهایش موجب شده که نبض اقتصاد نکا کند بزند، در این شهرک باوجوداینکه برخی از تولیدکنندگان فعال به صادرات محصولات باکیفیت و برند معتبر به کشورهای هم‌جوار می‌پردازند اما افت فشار گاز، نداشتن دسترسی به خطوط تلفن همراه و ثابت، نداشتن تصفیه‌خانه، مشکل صدور سند تفکیکی، نبود پست برق و سردرگمی در آدرس عرصه تولید را به صنعتگران تنگ کرده است.

پایتخت سفال در راه یونسکو

«چغاسبز» و «لالجین» امروز به نمایندگی از اخبار حوزه گردشگری به بسته خبری مهر آمدند. در حالی محمدرضا مروارید استاندار ایلام از تبدیل «چغاسبز» به منطقه نمونه گردشگری خبر داده که از همدان خبر می رسد پایتخت سفال خاورمیانه و ایران در راه یونسکو است.

خبر جهانی شدن لالجین را معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان به مهر اعلام کرده و گفته است: پیشنهادشده لالجین به‌عنوان شهر خلاق در یونسکو ثبت جهانی شود و در این راستا ثبت نشان جغرافیایی لالجین نیز در دستور کار قرارگرفته است،

روایت نخبه ریاضی از چرتکه پدربزرگ

«ریاضیات و چرتکه» تقارنی بود که به دنبال درخشش دانش‌آموز ۱۰ ساله اردبیلی در مسابقه جهانی ریاضی دستمایه تهیه گزارش توسط خبرنگار مهر قرار گرفت.

«مشکات محمدباقری» ۱۰ سال بیشتر ندارد. به همراه پدر و مادر و مادربزرگش به هندوستان کشور هزار رنگ سفر کرده و در بین هشت هزار دانش‌آموز درخشیده است. آن‌هم در امتحانی که فقط هشت دقیقه به طول انجامیده و نه شرایط و امتیاز خاصی برای بچه‌ها قائل شده‌اند و نه فرصت داده‌اند کودکان اضطراب خود را بتکانند. سریع وارد اتاق آزمون شده‌اند و در حضور خانواده‌های خود و تعداد زیادی از بچه‌ها کاری کرده‌اند کارستان.

داستان موفقیتش را تعریف می کند و می گوید که چرتکه پدربزرگش دلیل پیروزی‌اش بوده است.

سردترین نقطه کشور کجاست؟

این روزها یا هوا سرد است یا آلوده. برخی شهرها را آلودگی تعطیل کرده و برخی دیگر را سرما و برف قُرُق کرده است، در این میان می شود با آمار آلوده ترین شهرها جدول های متفاوتی ساخت اما وقتی صحبت از سردترین ها به میان می آید آن وقت می رسیم به شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری که با دمای منفی ۲۴ درجه سانتی گراد سردترین نقطه کشور نام گرفته است.

برف های سنگین و یخ زدن کوهرنگ در کنار اخبار گاه و بی گاه از بسته شدن راههای روستایی تنها بخشی از ماجراهای زمستانی این شهرستان سردسیر است، راستی این روزها سرما سراغ شهرهای مختلف ایران رفته است، مدیرعامل شرکت گاز لرستان مثل زمستان هرسال استمداد صرفه جویی کرده و گفته است: هوای شعله های بخاری هایتان را در این روزهای سرد داشته باشید، تا خانه دیگران سرد نماند!