تشکیل کارگروه دعا با مدیریت باد و باران برای رفع آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در جریان دویست و نوزدهمین جلسه شورا با اشاره به استمرار آلودگی هوای پایتخت اظهار داشت: باید بگوییم که آلودگی هوای تهران هر سال بدتر از پارسال.

سروری با بیان این مقدمه به بی برنامگی و انفعال در مجریان رفع آلودگی هوای کشور اشاره داشت و افزود: موج بی برنامگی و انفعال در مجریان و مسوولین ذی ربط به خوبی قابل مشاهده است.



وی یادآور شد: مسئله آلودگی هوا به عنوان یک بحران غیر قابل حل در تهران مطرح است این در حالی است که دولت سهم خودش را به شهرداری در حمایت از حمل و نقل عمومی پرداخت نکرده است و به سهم 80 درصدی خودروهای شخصی در آلودگی هوا بی توجه است.



آلودگی هوا با تصمیمات استانی قابل حل نیست بلکه نیازمند تصمیمات پر هزینه و ضروری هستیم.



رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه خاطر نشان کرد: احساس من این است که مسئولین به این نتیجه رسیده اند که کار گروههای دعا تشکیل دهند و با مدیریت باد و باران مسئله آلودگی هوا را حل کنند.



وی در ادامه خطاب به مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز در این زمینه گفت: مسوول ادامه وضعیت آلودگی هوا و مرگ خاموش شهروندان چه کسی است؟ باید پاسخگو باشد؟



پرویز سروری با این بیان که تا کی باید بی برنامه و منفعل عمل کرد از شورای شهر تهران خواست تا قاطعانه به این موضوع ورود پیدا کند و تا به نتیجه رسیدن در این مسئله پیگیر حل آلودگی هوا باشد.



ابوالفضل قناعتی نیز در این بین با اعلام اینکه جزیره ای عمل کردن کار به جایی نمی رساند پیشنهاد داد در خصوص تعیین یک تصمیم گیر قاطع در خصوص رفع آلودگی هوا از مقام معظم رهبری در این زمینه کسب تکلیف شود.



عباس جدیدی معاون نظارت شورا نیز با اشاره به اینکه قانون ورود به این موضوع و سهم هر بخش را مشخص کرده است اظهار داشت: آنچه که مردم را از پای در می آورد ذرات معلق زیر 2.5 میکرون است که حاصل احتراق موتورهای کاربراتوری است.



وی افزود: در مورد هزینه تعویض خودرو ها و تسهیلاتی که در این بخش باید در نظر گرفته شود نیز قانون به صراحت اشاره هایی دارد.



جدیدی خاطر نشان کرد: والا رسیدگی به موضوع الودگی هوا سخت و پیچیده نیست. ممنوعیت تردد خودروهای بدون معاینه فنی صراحت قانونی دارد که باید اجرایی شود. بنابراین سه گزینه ممنوعیت تردد خودرو ها و موتورسیکلت های کاربراتوری و نیز اجرای قانون راههایی است که به کاهش آلودگی هوا کمک می کند.