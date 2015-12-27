صدرنشینی شاگردان کارخانه با شکست پیکان/ برد خانگی شهرداری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن در یکی از مهمترین بازی‌ها تیم بانک سرمایه در خانه والیبال تهران به مصاف پیکان رفت و این تیم را در پایان ۳ بر یک شکست داد تا به صدر جدول رده‌بندی صعود کند.

تیم شهردای ارومیه هم که دو باخت متوالی را در هفته های گذشته تجربه کرده بود این بار در سالن غدیر این شهر برابر ثامن الحجج سبزوار رفت و این تیم را ۳ بر صفر پشت سر گذاشت. بدین ترتیبت تیم بانک سرمایه با ۱۱ برد در صدر جدول ایستاد. پیکان با همین تعداد برد در رده دوم قرار گرفت و تیم شهرداری ارومیه با ۱۰ برد مکان سوم جدول را در اختیار دارد.

* پیکان تهران یک - بانک سرمایه ۳ (۲۰ - ۲۵، ۲۵ - ۲۲، ۲۱ - ۲۵ و ۱۸ - ۲۵)

* بازرگانی جواهری گنبد ۳ - سایپا تهران ۲ (۲۰ - ۲۵، ۲۵ - ۲۰، ۲۵ - ۲۰، ۱۸ - ۲۵ و ۱۵ - ۱۲)

* آرمان ورزشی اردکان ۳ - آلومینیوم المهدی هرمزگان صفر (۲۵ - ۱۶، ۲۵ - ۲۱ و ۲۵ - ۱۳)

* شهرداری ارمیه ۳ - ثامن الحجج خراسان صفر (۲۵ - ۱۸، ۲۵ - ۱۹ و ۲۵ - ۲۳)

* کاله مازندران یک - متین صالحین ورامین ۳ (۱۹ - ۲۵، ۲۱ - ۲۵ ، ۲۵ - ۱۸ و ۱۸ - ۲۵)

* شهرداری تبریز ۳ - گوهر کویر زاهدان صفر (۲۵ - ۲۰، ۲۵ - ۱۱ و ۲۵ - ۲۰)