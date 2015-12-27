به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار شهردار و معاونان شهردار قم طی سخنانی بیان کرد: مجموعه شهرداری قم امروزه توانسته اقدامات خوبی انجام دهد و دکتر سقانیان نژاد نیز با تجربه و دانش کار عظیمی را بر عهده دارند.

وی بیان کرد: خوش فکری شهردار قم تیم همراه ایشان مورد اقرار همگان است و شما در نقطه‌ای قرار دارید که می‌توانید پایه تحول در قم ایجاد کرده و همگان باید به شما کمک کنیم.

امام جمعه قم با اشاه به شاخصه‌های ویژه در قم گفت: در طراحی‌های خود باید شاخصه‌هایی از جمله اینکه قم یک شهر ایرانی با سابقه بوده و به عنوان یک شهر اسلامی مطرح است را مد نظر قرار دهید.

وی افزود: از سوی دیگر در طراحی‌های خود باید دقت داشته باشید که قم پایگاه انقلاب است و به عنوان یک شهر علمی و حوزوی و همچنین بین المللی مطرح است.

اعرافی ادامه داد: این شاخصه‌ها به عنوان چراغ راهبردی برای شما مطرح است و باید از آن‌ها استفاده بهینه کنید و بدانید که شهر قم را باید با این رویکردها ساخته و آباد کنید.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه گفت: در حال حاضر در این مرکز ۵۰ هزار نخبه از ۱۲۰ کشور دنیا مشغول به تحصیل هستند و از سوی دیگر ما با کشورهای بسیاری در ارتباط هستیم که قلب تپنده همه این ارتباط‌ها و معارف‌ها شهر قم است.

امام جمعه قم بر داشتن یک برنامه راهبردی و مورد وفاق همگان تأکید کرد و گفت: قم باید از هم اکنون علاوه بر طراحی برنامه ۱۴۰۴ به فکر طراحی برنامه ۱۴۱۴ خود باشد که این ضروری بوده و نمی‌توان نادیده گرفت.

وی تأکید کرد: سامانه درونی دستگاه و منابع انسانی مهم است و این سامانه باید همیشه به روز و در حال ارتقا باشد و منابع انسانی و نیرویی که می‌خواهد این کار عظیم را انجام دهد مهم بوده و باید به آن اهتمام داشته باشیم.

آیت الله اعرافی با اشاره به اهمیت درآمدزایی برای شهر گفت: درآمد پایدار موضوع مهمی برای شهرداری است که باید به آن توجه شود و باید شهرداری به فکر درآمدزایی بدون فشار به اقشار محروم و متوسط جامعه باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری باید مغز متفکر مسائل اجتماعی در شهر باشد، گفت: شهر یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است و پژوهش و مطالعات عمیق می‌خواهد که باید در این راستا نیز گام بردارید.

قم گرفتار حاشیه نشینی نشود

عضو شورای انقلاب فرهنگی به جلسه اخیر این شورا اشاره کرد و گفت: در این جلسه موضوع حاشیه‌نشینی در کشور به عنوان یک مشکل مطرح شد و باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم این موضوع در قم ایجاد شود.

امام جمعه قم گفت: کار شهرداری به دلیل اینکه یک کار فرهنگی و اجتماعی بوده نیازمند مشارکت و فهم اجتماعی است و باید جامعه همراه با شهرداری باشد و از این رو به فکر مشارکت مردمی باشید.

اعرافی به اهمیت مقاوم سازی ساختمان‌ها در قم اشاره کرد و گفت: باید شهرداری در این زمینه برنامه ریزی داشته و اقداماتی را انجام دهد و از سوی دیگر به فرصت‌هایی که دارید توجه و اهتمام داشته باشید.

وی با اشاره به اهمیت موضوع فضای سبز در قم گفت: در این زمینه نیز کارهای خوبی انجام شده اما به نظر می‌رسد که اگر تپه‌های اطراف قم نیز کاشت درخت و نهال صورت گیرد در تلطیف هوا مؤثر خواهد بود.

امام جمعه قم موضوع پسماند و اهمیت تفکیک زباله را مد نظر قرار داد و گفت: این امر بسیار مهمی است و باید سازوکاری تعریف شود که مردم با شهرداری مشارکت داشته و پسماند زباله از مبدأ صورت گیرد.

وی افزود: مدل شهرداری اسلامی و پیشرفته مهم است و قم می‌تواند به صورت محدود و آزمایشی پروژه‌هایی را با این نگاه انجام دهد.

امام جمعه قم به جلسه دکتر سقائیان نژاد شهردار قم با مسئولان استان در خصوص مصلی قدس اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز شهرداری اقدامات خوبی انجام داده و نگاه ما این است که راهبردی‌تر کارها را انجام دهیم و باید فعالیت‌های گوناگون در این فضای فرهنگی صورت گیرد.

اعرافی بیان کرد: یکی دیگر از مسائل این است که شهرداری در خدمات‌رسانی به زائران اهتمام داشته باشد، چرا که این امر موجب ماندگاری مسافر در قم شده و درآمدزایی را در برخواهد داشت.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه گفت: ما به عنوان یک دستگاه بین المللی از تلاش‌های شهرداری قم سپاسگزاریم و همواره آماده خدمات رسانی و کمک به این مجموعه خواهیم بود.

فاز نخست مترو قم سال آینده به بهره برداری می‌رسد

شهردار قم نیز در این دیدار طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شهرداری قم گفت: شهرداری قم در راستای برنامه ریزی و تکمیل زیرساخت‌های مدیریتی تلاش جدی انجام داد تا بتواند با برنامه‌ریزی دقیق در رشد و خدمات به مردم تلاش جدی داشته باشد.

مرتضی سقائیان نژاد گفت: در آغاز شروع بکار مدیریت جدید در شهرداری قم متاسفانه هر ساعت یک آمار و بیلان کاری ارائه می‌شد که یک سردرگمی برای ما ایجاد کرده بود ولی این مسائل امروزه برطرف شده و شاهد فراهم شدن زیرساخت‌های مدیریتی هستیم.

وی در خصوص بلوار پیامبراعظم (ص) و عمار یاسر ابراز کرد: وضعیت حساب‌های بانکی و مالی و همچنین سندهای مالی این دو پروژه بررسی شد و بیشتر برنامه ما در راستای کارهای مدیریتی و زیرساختی بوده است.

شهردار قم بیان کرد: البته در کنار این مسائل کارهای عمرانی را فراموش نکردیم و در کنار مسائل مدیریتی و زیرساختی ۱۴ پروژه را در دستور کار قرار دادیم که در حال انجام است.

وی با اشاره به پروژه مترو و منوریل گفت: ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای مترو قم به فروش رسید که این اعتبار به پروژه مترو تزریق شد.

سقائیان نژاد در خصوص راه اندازی مترو گفت: فاز اول این پروژه تا میدان شهید مطهری است که در حدود ۵ کیلومتر طول داشته و تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید.

وی در خصوص پروژه منوریل گفت: چهارنظریه در این خصوص مطرح بود، نخست اینکه این پروژه اشتباه است و باید ستون‌ها را تخریب کرد؛ یک نظریه هم این بود که تا پردیسان منوریل ادامه یابد، نظریه دیگر این بود که منوریل از مقابل حرم به هر نحوی عبور کند و نظریه چهارم هم بر این بود که این پروژه تا میدان شهید مطهری ادامه یابد و بعد از آن برنامه‌ریزی انجام شود.

شهردار قم گفت: نظریه چهارم مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تا کارها در این زمینه ادامه یافته و بهمن ماه امسال اقدامات لازم انجام شده و تست واگن‌ها صورت گیرد.

وی به پروژه بلوار مرجعیت اشاره کرد و گفت: این پروژه در راستای دسترسی آسان‌تر به پردیسان در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام بوده و ۹ کیلومتر طول دارد که امیدواریم سال آینده به بهره برداری برسد.

سقائیان‌نژاد افزود: البته دو مسیر بلوار شهید آوینی و بلوار زائر نیز در دستور کار داریم که بلوار زائر در حال اتمام است و این بلوار به بلوار غدیر متصل می‌شود.

وی با اشاره به طلب‌های شهرداری گفت: طلب‌های شهرداری قرار شد در بودجه دولت قرار گیرد و توافقنامه‌ها امضا شده و امیدواریم تصویب شده و بتواند برای شهرداری یک تزریق مالی مناسبی را به دنبال داشته باشد.