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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۰۳

سخنگوی شورای شهر مطرح کرد:

بهای خدمات بازدید از پارک ژوراسیک در تهران

بهای خدمات بازدید از پارک ژوراسیک در تهران

در جریان بررسی لایحه‌ای از سوی شهرداری تهران بهای خدمات در پارک ژوراسیک تهران از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران تعیین و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور سخنگوی شورا و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی تعیین بهای خدمات پارک ژوراسیک در تهران اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران مبلغ ۵ هزار و هشتصد تومان برای هزینه ورودی به پارک در نظر گرفته شده بود که در جمع بندی نظرات سایر کمیسیون ها رقم ۵ هزار تومان برای هزینه ورودی به پارک و هزینه هزار تومان برای نرخ پارکینگ تا سه ساعت اول و به تناسب افزایش زمان پارک، مبلغ ۵۰۰ تومان به ازاء هر ساعت در نظر گرفته شده است.

علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز یادآور شد تا پیش از این شهرداری تهران برای دریافت نرخ ورودیه به پارک مصوبه ای از شورا نداشته است.

وی تاکید کرد: نرخ های مصوب تا زمانی که شورا مصوبه دیگری در این خصوص نداشته باشد وجاهت قانونی دارد.

در نهایت نرخ های اعلامی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.

کد مطلب 3011106
نورا حسینی

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