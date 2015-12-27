بهای خدمات بازدید از پارک ژوراسیک در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور سخنگوی شورا و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی تعیین بهای خدمات پارک ژوراسیک در تهران اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران مبلغ ۵ هزار و هشتصد تومان برای هزینه ورودی به پارک در نظر گرفته شده بود که در جمع بندی نظرات سایر کمیسیون ها رقم ۵ هزار تومان برای هزینه ورودی به پارک و هزینه هزار تومان برای نرخ پارکینگ تا سه ساعت اول و به تناسب افزایش زمان پارک، مبلغ ۵۰۰ تومان به ازاء هر ساعت در نظر گرفته شده است.

علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز یادآور شد تا پیش از این شهرداری تهران برای دریافت نرخ ورودیه به پارک مصوبه ای از شورا نداشته است.



وی تاکید کرد: نرخ های مصوب تا زمانی که شورا مصوبه دیگری در این خصوص نداشته باشد وجاهت قانونی دارد.



در نهایت نرخ های اعلامی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.