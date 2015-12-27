به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی بعد از ظهر یک شنبه در نشست ستاد هفته وحدت با اشاره به اینکه رسانه ها در مسیر ایجاد نشاط در جامعه تلاش کنند، اظهار داشت: رسانه نقش مهمی در جامعه دارد و باید از ظرفیت رسانه برای ایجاد نشاط در جامعه استفاده شود.

وی افزود: ایجاد فضای نشاط در سطح استان و پخش برنامه های شاد باید مورد توجه رسانه های استان از جمله صداو سیما قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به برگزاری برنامه مختلف در هفته وحدت در استان، اظهار داشت: تمام دستگاه های اجرایی استان باید تلاش کنند که برنامه های هفته وحدت خود را به بهترین شکل اجرا کنند.

خدابخش مرادی یادآور شد: شهرداری ها باید به بهترین شکل فضای شهر را به محیطی شاداب تغییر دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: باید تلاش کنیم که برنامه های هفته وحدت متناسب با شان پیامبر اکرم در سطح استان چهارمحال و بختیاری برگزار شود.