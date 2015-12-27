تذکر شاکری به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در دویست و نوزدهمین جلسه شورا در قالب تذکری به رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، گفت: شما با چه مجوزی جشنواره بین المللی موسیقی حتی به نام پیامبر اسلام را برگزار می کنید، در صورتی که مدعی این هستید که بودجه شما کفاف حقوق پرسنل سازمان فرهنگی را هم نمی دهد؟

وی افزود: شما براساس کدام استدلال واولویت، ۴۰گروه بین المللی موسیقی و ۴۰ گروه داخلی را با هزینه سازمان فرهنگی برای برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی دعوت می کنید؟



شاکری با اشاره به استفساریه اخیر از مقام معظم رهبری در خصوص آموزش موسیقی در فرهنگسراها گفت: انتظار این بود که سازمان فرهنگی به اولویتها بپردازد، و نیز به شورا پاسخ دهند بودجه این جشنواره که مصوبه شورا را نیز ندارد چگونه تامین و صرف این موضوع شده است.



شاکری در بخش دیگری از سخنان خود به حماسه ۹ دی اشاره کرد و افزود: این صحنه واقعا صحنه بسیار بزرگی برای نظام ماست که مردم ما هزینه زیادی برای آن داده اند، بنابراین جای دارد رسانه ملی نشان دهد ، مردم چگونه به صحنه آمدند و چه گفتند و چه شعارهایی دادند چراکه الان این حماسه خط قرمز نظام است .



وی همچنین از سازمان زیباسازی خواست تا تابلوهای بزرگداشت سالروز ۹ دی در لابلای دیگر تبلیغات گم نشود چراکه زیباسازی باید اهداف و خط قرمزهای نظام را نشان دهد تا شهر با یک روحیه سلحشوری و بصیرت پیش برود .



شاکری همچنین ضمن تبریک هفته وحدت، گفت : ما جزء کشورهایی هستیم که بهترین رابطه را با اهل تسنن داریم و آنها شهدای زیادی تقدیم انقلاب کردند که جای دارد صداسیما و فیلم سازان پرچم های بلند این سلحشوران اهل سنت را به تصویر بکشند و به دنیا نشان دهند که ما بهترین رابطه را با اهل تسنن داریم .