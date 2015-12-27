به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی عصر یکشنبه در شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس که با دستور استاندار با حضور مدیران دولتی و بخش خصوصی برگزار شد تأکید کرد: به دنبال پیدا کردن مقصر برای وجود مشکلات سرمایه‌گذاری در استان نیستیم و هدف از تشکیل این جلسه نیز تبادل‌نظر و ایجاد همدلی بیشتر است.

وی ادامه داد: زمانی که بانک‌ها، بخش خصوصی و دولتی استان فارس با یکدیگر اتحاد و همدلی داشته باشند به‌طور حتم مشکلات سرمایه‌گذاری در فارس برطرف می‌شود و شاهد توسعه در بخش‌های مختلف استان خواهیم بود.

استاندار فارس بابیان اینکه مدیران دولتی باید طرح‌های اقتصادی بیشتری به بانک‌ها ارائه کنند، گفت: طرح‌هایی که از جانب بخش دولتی به بانک‌ها ارائه می‌شود باید متناسب با اعتبارات باشد.

افشانی تصریح کرد: بانک‌ها باید خودشان هم به دنبال سرمایه‌گذار باشند نه اینکه چشم به بخش دولتی و معرفی طرح داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیز باید بیشتر تلاش کند یادآور شد: بخش خصوصی استان فارس بیش از گذشته طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه کند تا بانک‌ها نیز بتوانند اعتبارات ملی را جذب کنند.

استاندار فارس خطاب به بانک‌های استان نیز گفت: سال آینده اعتبارات دولتی استان را در بانک‌هایی قرار خواهیم داد که در ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری فعالیت بیشتری کرده باشند.