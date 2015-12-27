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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۳۶

متین صالحین بر کاله غلبه کرد/کاله به دنبال موفقیت های بیشتر

متین صالحین بر کاله غلبه کرد/کاله به دنبال موفقیت های بیشتر

ورامین-رییس هیئت والیبال شهرستان ورامین با اشاره به پیروزی تیم متین صالحین برابر کاله گفت: به دنبال موفقیت های بیشتر هستیم.

احسن الله شیرکوند رییس هیئت والیبال شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم متین صالحین ورامین در هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به مصاف تیم کاله مازندران رفت.

وی افزود: تیم کاله مازندران از کادر فنی و بازیکنان خوبی بهره می برد اما بازیکنان متین صالحین تلاش داشتند تا روند پیروزی های اخیر خود را ادامه دهند.

شیرکوند ادامه داد: تیم متین صالحین پیش از رویارویی با تیم کاله، در هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال مقابل آرمان اردکان به پیروزی رسید و با روحیه بالا به مصاف نماینده والیبال مازندران رفت.

وی اضافه کرد: خوشبختانه بازیکنان متین صالحین در مقابل کاله توانستند نمایش خوبی را از خود نشان داده و دستورات مربیان را به خوبی در زمین پیاده کنند.

بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران عنوان کرد: تیم متین صالحین ورامین در دور رفت لیگ برتر والیبال نیز تیم کاله را شکست داده بود.

رییس هیئت والیبال شهرستان ورامین با اشاره به پیروزی تیم متین صالحین برابر کاله گفت: به دنبال موفقیت های بیشتر در لیگ برتر امسال هستیم.

 

کد مطلب 3011124

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