احکام بر نامه ششم توسعه کشور در جهت تضعیف جایگاه شوراهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور، سخنگوی شورای شهر تهران در دویست و نوزدهمین جلسه شورا با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه کشور، گفت: اشرافیتی که ما به دلیل حضور در کمیته مدیریت شهری مجمع تشخیص مصلحت نظام به احکام برنامه ششم توسعه پیدا کرده ایم نشان می دهد که در این برنا مه احکام مناسبی برای مدیریت شهری در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: ما انتظارمان این است که روز به روز نمود مشارکت مردم در اداره امور خودشان که مهم ترین آن تقویت شوراها است نمود بیشتر پیدا کند، اما متاسفا نه روح حاکم بر احکام برنامه ششم توسعه کشور که راجع به موضوعات شورا ومدیریت شهری نوشته شده است اختیارات شورا به دولت تفویض می کند.



سخنگوی شورا با اشاره به احکام در حال تدوین برنامه ششم توسعه، گفت : پیشنهاد دولت این بوده است که سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده در خزانه دولت واریز شود و فقط 20 درصد آن با نظر استانداریها برای کلانشهرها در نظر گرفته شود . یعنی اینکه تنها منبع درامد پایدار شهرداریها اینگونه حذف می شود که این موضوع اداره شهرها را تعطیل خواهد کرد .



تقی پور در ادامه به تبصره 39 این برنامه اشاره کرد و گفت : در این تبصره ظاهر موضوع این است که برخی از اختیارات دولتی به شهرداریها واگذار شود اما در حقیقت منابع و اعتبارات ان مشخص نشده است و این موضوع نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات مدیریت شهری اضافه خواهد کرد



سخنگوی شورا در ادامه از اعضای شورا خواست با توجه به ارتباطی که با اعضای دولت و نمایندگان مجلس دارند در اصلاح این بندها بکوشند .

در ادامه مرتضی طلایی که ریاست جلسه را برعهده داشت از کمیسیون نظارت و حقوقی شورا خواست تا نظرات و پیشنهادات اعضا را جمع آوری کرده تا به صورت رسمی به دولت و مجلس ارسال شود .