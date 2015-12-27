بلندقامتان شهرداری تبریز گوهر کویر زاهدان را با شکست بدرقه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم شهرداری تبریز و گوهر کویر از چهارچوب رقابت های هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال عصر امروز یک شنبه و از ساعت ۱۷ در سالن شهید اقدمی تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی سه بر صفر تیم تبریزی به پایان رسید.

تیم میزبان در سه ست پیاپی و با نتایج ۲۵ بر۲۰، ۲۵ بر۱۱ و ۲۵ بر۲۰ حریف را شکست دادند تا همچنان گوهر کویر زاهدان در قعر جدول بماند.

یکی از نکات جالب این بازی حضور پرتعداد و نزدیک به هزار نفری تماشاگران تبریزی بود که با تشویق های خود جو خوبی به سالن محل برگزاری این بازی بخشیده بودند.

شهرداری تبریز با این پیروزی و با کسب هفت برد به رده چهارم جدول صعود کرد و نماینده زاهدان نیز همچنان در رده دوازدهم جدول ۱۲ تیمی مسابقات لیگ برتر والیبال قرار دارد و هنوز موفق به کسب پیروزی در این فصل نشده است.