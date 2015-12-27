ارسال ۲۵۵مقاله در سه حوزه ارتباطات، گردشگری و هنر به دبیرخانه هما

به گزارش خبرنگار مهر ، شهرام گیل آبادی در این نشست برنامه های نخستین همایش برنامه بین المللی ارتباطات و شبگردی هنری را در قالب ۶ هدف -شناخت وضع موجود و تقویت فعالیت گردشگری، معرفی و شناخت راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری هنری در شهر تهران، ترویج و گسترش مفاهیم نظری و کاربردی در زمینه ایجاد و توسعه گردشگری هنری در صنعت گردشگری، تبیین نقش ارتباطات شهری در توسعه هنری شهری، جلب توجه سازمان ها، نهادهای و مراکز دولتی و خصوصی در سطوح ملی و فرایند آموزش و تعامل در زمینه گردشگری هنری و همچنین شناسایی چالش های پیش رو در شبگردی هنری و ایجاد مدل های کاربردی و تخصصی در رفع آن- تشریح کرد.

رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با بیان اینکه این همایش از سه واژه ارتباطات، هنر و گردشگری که هرکدام بار معنایی مجزایی دارند، بهره گرفته است، گفت: در دنیا و فضای ارتباطی قرارداریم که برای توسعه باید از نظریات توسعه ارتباطات و ارتباطات توسعه استفاده بهینه داشته باشیم، چرا که در این فضا هر کدام از کلمات بار معنایی مجزایی دارند.

وی با بیان اینکه اکنون یکی از اولویت های جدی مدیریت شهری تهران شهرگردی است، ادامه داد: با توجه به ورود شهرداری تهران به منطقه۱۲ و اجرای طرح انضباط شهری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در نظر داریم در کنار این طرح اجتماعی موضوع شهرگردی را برای بازگشت به زندگی به نگین پایتخت دنبال کنیم.

گیل آبادی با بیان اینکه اعتقاد داریم گردشگری شهری ما را وارد فضای دیگری در شهر تهران خواهد کرد، بیان کرد: در حال حاضر معرفی جاذبه های شهری توسط سازمان زیباسازی در قالب بیلبوردهای فرهنگی باعث شده تا ذهن شهروندان درگیر این زیبایی ها و به عبارتی درگیری ارتباط با شهری باشند که در آن زندگی می کنند.

وی ادامه داد: مطالعات ما نشان می دهد مردم نسبت به شناخت شهر خودشان حساس شده و با شناخت این جاذبه ها حس بهتری پیدا کرده اند.

رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم تهران با تمام جاذبه های فرهنگی، تاریخی و گردشگری همچنان کاستی هایی دارد، یادآورشد: رسانه ها می توانند از زاویه نقد این کاستی ها را پررنگ کنند اما باید به این مساله توجه کرد پرداختن به کمبودها باعث دوری شهروندان از شهر می شود. این در حالی است که دیدن زیبایی ها در یک شهر روح و روان شهروندان را در گیر خود می کند که این مساله یکی از کارکردهای آگاهی بخشی رسانه هاست که کمتر به آن توجه می شود.

گیل آبادی با بیان اینکه با توجه به ماموریت ارتباطی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اولین همایش ارتباطات و شهرگردی هنری را برگزار می کنیم، تاکید کرد: مرکز ارتباطات با آمیختگی سه فضای هنری شهرگردی و ارتباطات یک فضای بین رشته ای ایجاد کرده که این سه کلید واژه (ارتباطات– شهر و دیدگاه هنری) در آن اهمیت ویژه ای دارد. به عنوان مثال شهر یک موجود پویا و هنر یک زبان بلیغ و پویا و پرحرکتی است که می تواند شهر را به عنوان موجودی زنده، زیبا و دلپذیر نشان دهد.

گیل آبادی با بیان اینکه در داخل کشور و حوزه بین الملل برگزاری چنین همایشی جدید است، گفت: آمیختگی حوزه ارتباطات وهنر در گذشته حتی به عنوان یک رشته در دانشگاه های کشور و حتی دانشگاه های معتبر دنیا وجود نداشت اما اخیرا رشته ای دانشگاهی تحت عنوان ارتباطات و هنر در دانشگاه های معتبر دنیا ایجاد شده است. این مساله نشان می دهد که می توان با ایجاد فضاهای بین رشته ای و دانشگاهی بخشی از نیازهای شهر تهران را پاسخ دهیم.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به رتبه پنجم کشور در دنیا از نظر پتانسیل گردشگری افزود: با وجود این رتبه اما کشورهایی مانند مالزی که پتانسیل گردشگری ایران را ندارند با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، پذیرای ۲۷ میلیون گردشگر در سال هستند. حال سوال اینجاست که چقدر از این پستانسیل برای جذب گردشگر و ارتقای اقتصاد شهری در تهران استفاده می کنیم؟ متاسفانه باید به این مساله اشاره کنم که رتبه ما در جذب این سرمایه و فرصت های اقتصادی بالای صد است.

گیل آبادی با بیان اینکه اعتقاد داریم تهران به عنوان یک موزه بزرگ باید معرفی شود، بیان کرد: گردشگران خارجی که به تهران می آیند به این مساله پی برده اند که فاصله بین اسکی تا صحراگردی در تهران ۴۵ دقیقه است، اما چندنفر از پایتخت نشینیان به این فاصله زمانی و جاذبه های طبیعت گردی پایتخت توجه کرده اند؟

وی با تاکید بر اینکه تهران پتانسیل های بالایی در حوزه شهری دارد، بیان کرد: برگزاری این همایش فرصتی فراهم کرده تامطالبات خود را در این حوزه از میان بحث ها مقالات و تحقیق های متخصصان استخراج کنیم.

گیل آبادی با بیان اینکه سازمان ها، نهادها و دانشگاه های زیادی برای حضور و مشارکت در این همایش اعلام آمادگی کرده اند گفت: تاکنون ۲۵۵چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که با بررسی های انجام شده توسط هیات داوران ۱۵۴ مقاله مرتبط با موضوع همایش انتخاب شده است