ثبت بهنگام ۹۹.۹ درصد وقایع حیاتی/ چالوس رکورددار کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فاخری عصر یکشنبه در شورای ثبت وقایع حیاتی چالوس اظهار کرد: در ۹ ماهه اول سال هزار و ۱۲۲ مورد تولد ثبت شد که ۹۹.۹ درصد آن در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسید.

وی از آمار ۵۴۹ نفری فوت در ۹ ماهه نخست امسال خبرداد و تأکید کرد: ۵۴۳ نفر از این تعداد نیز پر مهلت قانونی ثبت شدند که درصدی معادل ۹۹.۸ درصد است.

معاون مدیرکل ثبت احوال مازندران در غرب استان خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت ۳۰ سال از صدور برخی شناسنامه‌ها و تغییر چهره بعضی افراد، با کمک بخش خصوصی در عرض ۲۴ ساعت شناسنامه‌های قدیمی تعویض می‌شود.

این مسئول به مزایای شناسنامه‌های جدید اشاره کرد و افزود: با صدور این شناسنامه‌ها، امکان جعل به حداقل می‌رسد، البته تعویض شناسنامه‌ها اختیاری است و تنها برای مجریان انتخابات الزام وجود دارد.

وی شعار امسال ثبت احوال را « گذشته پرتلاش، آینده پرفروغ» دانست و بیان کرد: با توجه به همکاری خوب دستگاه‌های اجرایی، صدور شناسنامه نوزاد و ثبت وفات در عرض نیم ساعت انجام می‌شود و از سوی دیگر همه دستگاه‌های مجاز می‌توانند به صورت برخط از اطلاعات ثبت احوال استفاده کنند.

فاخری در پایان با اعلام اینکه اسامی امیرعلی با هرا و ۱۴۸ انتخاب و فاطمه با هزارو ۲۷ انتخاب رایج ترین اسامی سال جاری در بین مرد مازندران بوده است، گفت: پس از این اسامی به ترتیب اسامی ابوالفضل، محمدطاها، امیرحسین و امیررضا برای پسران و فاطمه‌زهرا، یسنا، نازنین‌زهرا و زهرا برای دختران بیشترین طرفدار را داشته است.

چالوس، رکورددار ثبت وقایع حیاتی در کشور

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان چالوس گفت: در هشت ماه از نه‌ماهه نخست سال جاری ۱۰۰ درصد وقایع حیاتی در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسید که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

شعبان‌علی ردایی با بیان اینکه بیش از ۶۰ دستگاه هر لحظه به صورت برخط از اطلاعات ثبت احوال استفاده می‌کنند، اظهار کرد: با توجه به ضرورت ارائه کارت ملی و شناسنامه برای شرکت در انتخابات، کار اداره ثبت احوال با حساسیت و جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

وی به ازدحام جمعیت در اداره ثبت احوال چالوس اشاره کرد و افزود: در این اداره ۴۰ نوع خدمت متنوع ارائه می‌شود که تنها در یک مورد از آنها، روزانه ۲۵۰ کارت هوشمند تحویل مردم داده می‌شود.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان چالوس خاطرنشان کرد: تاکنون جلسات زیادی با دهیاران و مسئولان و بهورزان خانه‌های بهداشت برگزار شد و همین امر باعث همکاری این افراد با ثبت احوال و تسریع در امر ثبت وقایع حیاتی شهرستان شده است، به طوریکه امروز به عنوان یکی از شهرستان‌های برتر مازندران در این زمینه مطرح هستیم.

این مسئول با تأکید بر لزوم ایجاد اداره مستقل ثبت احوال در مرزن‌آباد تصریح کرد: با جدا شدن مرزن‌آباد از اداره ثبت احوال کلاردشت و پیوستن آن به چالوس، مشکلات ما دوچندان شده است، چون بسیاری از دهیاران این منطقه به حد کافی توجیه نیستند و اطلاعات به موقع به این اداره ارسال نمی‌شود.

ردایی با بیان اینکه در ۹ماهه نخست امسال به طور متوسط در هر شبانه‌روز چهار نوزاد در چالوس به دنیا آمده‌اند و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده‌است، اذعان کرد: از تعداد هزار و ۱۲۲ نوزاد متولد شده در سال جاری، ۵۸۷ نوزاد پسر و ۵۳۵ نوزاد دختر بوده‌اند.

وی با اعلام اینکه میزان فوت در شهرستان چالوس در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته ۲۲ در صد رشد داشته است، یادآور شد: به طور متوسط در هر شبانه‌روز ۲ نفر در چالوس از دنیا می‌روند.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان چالوس در پایان از ایجاد رکوردی توسط این اداره در ثبت وقایع حیاتی در کشور خبر داد و گفت: در هشت ماه از ۹ ‌ماهه نخست سال جاری ۱۰۰ درصد وقایع حیاتی در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسید که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

محمدناصر زندی فرماندار چالوس نیز با اشاره به حساسیت و اهمیت کار ثبت احوال اظهار کرد: این دستگاه با ارائه آماری دقیق از جمعیت، نقشی مهم در انجام برنامه‌ریزی درست برای کشور ایفا می‌کند، به همین دلیل لازم است اطلاعات آن درست و به‌روز باشد.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد اداره مستقل ثبت احوال در مرزن‌آباد ادامه داد: قرار بود ساختمانی مستقل به این اداره در مرزن‌آباد اختصاص داده شود، اما با وجود مذاکرات متعدد، هنوز این مهم برآورزده نشده است.

فرماندار چالوس به الکترونیکی شدن انتخابات هفتم اسفندماه اشاره کرد و یادآور شد: اداره ثبت احوال به عنوان یکی از ارکان اصلی انتخابات الکترونیکی، نقشی مهم در برگزاری رقابتی سالم دارد، البته از مدت‌ها قبل این اداره کار خود را در این زمینه آغاز کرده است که جای تشکر دارد.

زندی با بیان اینکه تعویض شناسنامه و کارت ملی، پروژه‌هایی بزرگ هستند، تصریح کرد: برای انجام درست و سریع این پروژه نیاز به امکانات بیشتری است و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بهتری شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان چالوس در پایان گفت: در صدور کارت ملی هوشمند، برای افزایش سرعت گاهی دیده می‌شود که سرگردانی مردم بیشتر شده است که برای جلوگیری از نارضایتی باید به این مسأله رسیدگی شود.