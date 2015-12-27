سندتوسعه یزد متناسب باشرایط استان نیست/اختصاص ۱.۷میلیارد به پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نصیری زاده، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، توسعه و برنامه ریزی متناسب با آن است، اظهار داشت: سند توسعه برای همه شهرستان‌های استان یزد در گذشته تدوین شده و زحمات بسیاری نیز برای آن کشیده شده اما واقعیت این است که این سند، بدون لحاظ کردن شرایط مشکل‌گشا نیست.

وی عنوان کرد: سند توسعه باید با تکیه بر منابع مالی موجود، امکانات، محدودیت، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه تدوین شود که در تدوین اسناد توسعه شهرستانهای استان یزد این اتفاق رخ نداده است.

نصیری زاده تصریح کرد: اگر اینگونه بود، اکنون ناچار نبودیم بگوییم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان یزد آن هم به شرط آنکه شرایط فعلی درآمدی دولت حفظ شود، به ۱۶ سال دیگر زمان نیاز است.

۹۰ درصد درآمد ۶.۹ میلیارد تومانی استان یزد از محل مالیات تامین شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درآمدهای استان یزد در طول هشت ماه گذشته از سال جاری عنوان کرد: مجموع درآمدهای دولت ۶۰۹ میلیارد تومان بوده که ۹۰ درصد این میزان متعلق به مالیات هاست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد یادآور شد: با این میزان درآمد هنوز ۱۵ درصد از درآمد تعیین شده برای استان یزد عقب هستیم که البته این در شرایطی است که قرار بود بر اساس مصوبه درآمدهای استان، میزان درآمدهای ما نسبت به سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته باشد بنابراین میزان درآمدهای استان نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

نصیری زاده تصریح کرد: با توجه به رکود شدیدی که در صنعت و اقتصاد استان یزد حاکم است، سال ۹۵، مصوبه درآمد استان کاهش خواهد یافت.

سیستم آماری استان یزد به شدت نیازمند ساماندهی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سیستم آماری استان یزد به شدت نیازمند سازماندهی است، بیان کرد: آمارهای ما دقیق و صحیح نیست و شاخص‌ها متناسب با وضعیت استان نیست بنابراین زمانی که برای تخصیص بودجه به استان، شاخص‌ها و آمارها را طلب می‌کنند، نمی‌توانیم آمار صحیح و شاخص‌های متناسب با استان ارائه دهیم ضمن اینکه مسئولان استان علاقمند به خوب جلوه دادن شاخص‌ها هستند که این امر در تخصیص بودجه استان مشکل ایجاد می‌کند.

نصیری زاده تاکید کرد: مسئولان استان همواره شاخص‌های خوب استان نظیر مدارس خوب، صنایع موفق، پروژه‌های پیشرفته و ... را به مسئولان وزارتخانه‌ها و دولتمردان نشان می‌دهند که این امر سبب شده قبول اینکه در استان یزد نیز مشکلاتی وجود دارد، دشوار باشد.

کمبودها و ظرفیت‌های استان یزد باید در کنار یکدیگر نمایش داده شوند

وی افزود: باید تلاش کنیم نظام آماری خود را سازماندهی کنیم ضمن اینکه کمبودها و ظرفیت‌ها را با یکدیگر نشان دهیم تا دیگر مردم و رسانه ها از رشد درآمدهای استان و کاهش اعتبارات استان گلایه‌مند نباشند.

نصیری زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پژوهش ‌هایی در استان یزد انجام می شود که این پژوهش‌ها معمولا کاربردی نشده است، افزود: پژوهش‌ها باید به سمت نیاز استان هدایت شود که در این راستا ۲۶۰ طرح پژوهشی به سازمان ارائه شده که برای بررسی آنها کمیته پژوهش استان تشکیل و از صاحبان پژوهش و ایده برای دفاع از پژوهش‌های خود در راستای تامین نیازهای استان دعوت شد.

وی تصریح کرد: امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به امر پژوهش در استان یزد اختصاص یافته که این رقم در طول تاریخ پژوهش استان یزد بی‌نظیر است و امیدواریم همه این مبلغ در زمینه پژوهش‌های مورد نیاز استان هزینه شود.