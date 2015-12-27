«هفته رشت» بهترین فرصت برای معرفی این شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رفیعی نوده که عصر یکشنبه در ۱۲۳ امین جلسه شورای اسلامی رشت سخن می گفت، با اشاره به گرامیداشت هفته و روز رشت اظهار کرد: این هفته می تواند بهترین فرصت برای شناساندن ظرفیت های رشت به شهروندان، هموطنان و گردشگران باشد.

وی افزود: برنامه های متنوعی که از سوی شهرداری برای این هفته تدارک دیده شده می تواند فضای مفرح و شادی را برای شهروندان ایجاد کند و از همه شهروندان دعوت می کنیم که در کنار مدیریت شهری از برنامه های فوق بهره مند شوند.

رئیس شورای اسلامی رشت تصریح کرد: رشت دارای ظرفیت های متنوعی در حوزه های مختلف است که هفته گرامیداشت رشت فضایی است که می توان در آن، رشت را به شایسته ترین حالت به هموطنان شناساند.

مسئولان، مطالبات رشت را مدنظر قرار دهند

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا نیز در این جلسه با تقدیر از شهرداری و کمیسیون فرهنگی شورا برای تدارک برنامه های گرامیداشت هفته و روز رشت، گفت: ثبت روز رشت نشانهنده نگاه ویژه مدیریت شهری و شورای چهارم به مقوله فرهنگ است.

فاطمه شیرزاد که به عنوان تنها ناطق جلسه ۱۲۳ ام شورای رشت سخن می گفت، افزود: مطمئنا برگزاری هفته رشت می تواند نشاط اجتماعی برای شهروندان به ارمغان بیاورد و دشاته های فرهنگی و دینی و تاریخی رشت را به همراه هویت این شهر به گردشگران بشناساند.

وی افزود: هفته گرامیداشت رشت باید به محلی برای مطالبات مردم از مسئولن تبدیل شود و توجه همه مسئولان شهر و استان را به ظرفیت ها و نیازهای مرکز استان گیلان جلب کند.

این عضو شورا ابراز امیدواری کرد که از سال های آینده شاهد روند ارتقای کیفی برنامه های گرامیداشت روز رشت در ۱۲ ام دی ماه باشیم.

در ادامه جلسه فوق، اعضای شورا با یک فوریت لایحه شهرداری مبنی بر برداشت بودجه از کداحداث تصفیه خانه شیرباه هیا سراوان و تخصیص آن به احیایا ساختمان شهرداری مخالفت کردند. این لایحه با این مخالفت به صورت عادی به کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورا ارجاع داده شد.

همچنین اعضا به مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورا در خصوص لایحه تفویض اختیار مالی به مدیران مناطق شهرداری رای مثبت دادند و لایحه فوق در صحن شورا به تصویب رسید. طبق این لایحه مدیران مناطق شهرداری از اختیارات مالی با سقف محدود به طور مستقل برخوردار خواهند شد.

شهرداری در آزادسازی حرائم رودخانه ها، تنهاست

اما علاوه بر دستورات فوق در جلسه ۱۲۳ ام شورای رشت، یک عضو شورا بر آزادسازی حرائم رودخانه های رشت تاکید کرد. اسماعیل حاجی پور با بیان اینکه لایحه شهرداری مبنی بر تهاتر منازل حرائم رودخانه های شهر با واحدهای مسکن مهر با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان، لایحه قابل توجهی است، گفت: برای ساماندهی وضعیت رودخانه ها و آزادسازی حرائم آن ها در رشت مدیریت شهری به تنهایی باید اقدام کند زیرا هیچ کمکی از سایر ارگان ها به شهرداری نمی شود.

وی افزود: برای رسیدن به آزادسازی حرائم رودخانه ها لایحه شهرداری بسیار مهم و به جا است و می توان با همکاری بیشتر نسبت به این لایحه تصمیمات درستی گرفت.

وی از سایر اعضای شورا درخواست کرد با این لایحه در صورت اعلام در صحن شورا موافقت کنند. لایحه فوق در حال حاضر در کمیسیون توسعه و عمران به تصویب رسیده است و در آینده نزدیک در صحن شورا اعلام می شود.