بابک پورپناهی در حاشیه جلسه فنی مربیان پایه تیم‌های شهرداری اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث استفاده یا عدم استفاده از بازیکنان خارجی در تیم های لیگ یکی اضافه کرد: باید توجه داشت که بدون اینگونه بازیکنان جا برای رشد و پرورش بازیکنان جوان در کشور باز می شود.

وی با بیان ایکه بدون بازیکنان خارجی بازیکنان جوان می توانند در تیم‌های خود به کار گرفته شده و رشد کنند، ادامه داد: چنانچه امروز در لیگ یک می بینیم که بازیکنان جوان و آینده داری بازی می کنند که بی شک در آینده می توانند در لیگ برتر و ملی حضور داشته باشند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با اشاره به حرفه ای شدن فوتبال ایران بیان داشت: براین اساس بازی های لیگ یک نیز تفاوت کرده و به صورت حرفه ای دنبال می شود.

وی با تاکید بر لزوم استعداد پروری از سوی تیم های لیگ یکی متذکر شد: در این راستا تیم شهرداری اردبیل توجه و سرمایه گذاری گسترده ای به تیم های پایه صورت داده است.

پورپناهی خروجی آن را حضور تیم های پایه این تیم در لیگ برتر و لیگ های یک کشوری عنوان کرد و یادآور شد: پرورش استعدادهای بیشمار در تیم های پایه شهرداری از دید مربیان تیم های ملی در رده های مختلف پنهان نمانده و هم اکنون چندین بازیکن تیم های رده مختلف این تیم در تیم های ملی عضویت دارند.

وی در این راستا خواستار اعمال نگاه حمایتی از سوی دست اندکاران فوتبال ایران به تیم های لیگ یکی بویژه به تیم های استعدادپرور شد و عنوان کرد: شهرداری اردبیل با توجه به برخورداری از ساختار منسجم و تیم های پایه حرفه ای باید از سوی فدراسیون و سازمان لیگ حمایت شود.