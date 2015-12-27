متولیان راهیان نور دانش آموزی جم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه جم عصر یکشنبه در این آیین با قدردانی از تلاش های آموزش و پرورش جم و سپاه جم در برگزاری اردوی راهیان نور دانش آموزی بیان داشت: این اردوها تاثیر بسزایی در آشنایی دانش آموزان با فرهنگ دفاع مقدس دارد.

حجت الاسلام محمد گنجی با بیان اینکه متاسفانه در زمینه آشنایی نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس کم کاری می شود اضافه کرد: نسل جوان نباید از رشادت ها و دلاوری های شهیدان جنگ هشت ساله فاصله بگیرد.

وی با اشاره به هفته وحدت و تبریک میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) بیان داشت: با تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری همه روزنه های دشمن برای تفرقه در کشورمان بسته شده است.

سید علیرضا سجادی مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم نیز در این آیین اظهار داشت: با توجه به تاکیدات رهبری و برنامه ریزی براساس عقلانیت و تدبیر در آموزش و پرورش اردوی راهیان نور دانش آموزی در دستور کار قرار دارد.

سجادی با اشاره به فرمایش های رهبری در زمینه اردوهای راهیان نور گفت: این اردوها تاثیرات بسیار مثبت در دانش آموزان دارد.

ابراهیم قیصری یکی از سرپرستان اردوهای دانش آموزی شهرستان جم نیز در این آیین بیان داشت: اردوی راهیان نور با استقبال دانش اموزان برگزار شد ولی نکات ضعف و قوتی در اردوها وجود دارد که باید بررسی شود و برای برگزاری هر چه بهتر اردوها تلاش شود.

در پایان این آیین از تلاش های مربیان، سرپرستان و فعالان اردوی راهیان نور دانش آموز شهرستان جم قدردانی شد.