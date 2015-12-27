نمایشگاه آثار برگزیده هنرهای تجسمی در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری اردبیل، مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری استان اردبیل عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه تاکید کرد که ۴۶ اثر از آثار برگزیده و منتخب هنرهای تجسمی هنرمندان اردبیلی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

به گفته رحمان مجرد آثار برگزیده آثاری هستند که امسال موفق به کسب جایزه و راهیابی در چهارمین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری شده بودند.

وی اداکه داد: جشنواره سراسری تولیدات مراکز استانی حوزه هنری رویدادی است که هر دو سال با رویکردی ارزش محور، توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می شود.

مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری استان با اشاره به حضور هنرمندان عکاس، کاریکاتور، طراحی و... در این نمایشگاه متذکر شد: در بخش عکس آثاری از پروین بهرامی، رحمان مجرد، سجاد دادپور، کامل روحی، مجید خالقی مقدم، سجاد پاداش به نمایش درآمده است.

وی با اشاره به ارائه آثار بهنام پورمهدی، یلدا هاشمی نژاد، رسول حاجی زاده، شهرام رضایی، سهراب خیری، نیلوفر کبودین در بخش کاریکاتور تصریح کرد: در خوشنویسی آثاری از صابر صفایی، رقیه فصیحی، عظیم فلاح، محسن رهبری وجود دارد.

مجرد یادآور شد: آثار مهدی حمیدی، محمد رنجبر، حجت اله عینی، منصور همرنگ، فاطمه بهاری، میرمهدی سیدی سید سجاد خاتم نژاد، سیدمهدی موسوی، حجت مجرد، حسین آزاد، سعید مجنون، غزاله نمادی وثوق، زهرا عابدیان، آرام علایی اردبیلی و فینا عبدی نیز در رشته های طراحی، نقش برجسته، تذهیب، تایپوگرافی و تصویرسازی به نمایش گذاشته شده است.

وی تاکید کرد که علاقمندان می توانند به مدت یک هفته همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ ازاین نمایشگاه بازدید کنند.