به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی شامگاه یکشنبه در جلسه توجیهی کسب افتخارات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان و آغاز بکار ساخت کارخانه تولید شیر خشک در این شرکت، اظهار داشت: مدیریت، کارکنان و دست اندرکاران شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان یک بار سنگینی را در بخش تولید و توزیع و در راستای ارتقای بحث لبنی کشور برداشته و برمی دارند.

وی ضمن ابراز خرسندی از کسب افتخارات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان تصریح کرد: این شرکت در کشور به جایگاه بسیار رفیعی دست یافته و امیدواریم که نه تنها در کشور بلکه در دنیا بتواند بر کرسی ها و امتیازات لازمی که نیاز دارد، برسد.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان افزود: تولید و توزیع و مصرف پس از آن، زمانی کلید می خورد که پایه های آن یعنی تولید خوب بنا شود و توزیع و عرضه نیز مطلوب انجام گیرد.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به اینکه زمانی کشورهای قدرتمند می خواستند ایران را عقب نگه دارند و یکسره علیه آن توطئه و مانور می دادند که ایران نمی تواند به الگوهای جهانی دست یابد، گفت: با تکیه بر اراده مدیران و توان فکری و ارادی کارگران زحمتکش ایران توانسته این مراحل را پشت سر بگذارد و این توانمندی و استعداد در نیروهای توانمند ما وجود دارد که امیدواریم این برنامه ها مقدمه ای برای اشتغال سالم شود که امروز یکی از مهمترین، کلیدی ترین و اصلی ترین مسایل جامعه ماست.

حجت الاسلام اسماعیلی با بیان اینکه وجود آرامش و اشتغال موجب سرافرازی مسئولین و رضایتمندی آنها است، تصریح کرد: ما باید دست در دست یکدیگر داده و با کمک دولت و نظام انقلاب مان را بر پایه اقتصاد مقاومتی که مدّ نظر مقام معظم رهبری است نهادینه کنیم زیرا اقتصاد مقاومتی یعنی روی پای خود ایستادن و اگر همه درهای دنیا را به روی ما بستند و تحریم کردند ما خم به ابرو نیاوریم و بتوانیم به خوبی خودمان را با تولیدهای خوب اداره و صادرات هم داشته باشیم.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه ایده پردازان آمریکایی هم به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد مقاومتی یکی از پایه های نجات نظام اسلامی ماست، گفت: لذا باید این ایدئولوژی در فرهنگ اسلامی ما حاکم شود که اگر ملتی می خواهد روی پای خود بایستد باید اول به خدا متکی بوده و بعد به خودش و بدون توجه به تهاجم های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برنامه های اقتصادی خود را با تکیه بر استعداد و توانمندی های بالقوه مردمش به کار گیرد.

وی اظهار کرد: با توجه به ایجاد رشته جدید در این شرکت و اضافه شدن ۱۰۰ تن شیر اشتغال بیشتر و رونق دامداری و زدوده شدن مشکلات دامداران رقم خواهد خورد و از مهاجرت روستاییان نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

اقتصاد مقاومتی یعنی با کمترین امکانات بهترین تولیدات را داشته باشیم

در ادامه حسین فراست فرماندار گلپایگان اظهار داشت: استقبال از محصولات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با توجه به کیفیت و مرغوبیت این محصولات بوده که منجر به کسب افتخاراتی برای آن در عرصه کشوری و بین المللی شده است.

وی با بیان اینکه آنچه ما باید امروز به آن توجه کنیم حفظ داشته ها و بهینه استفاده کردن از امکاناتی است که در اختیارمان است، افزود: در واقع اگر بتوانیم با کمترین امکانات بهترین تولیدات و بهترین کار را انجام دهیم پایه گذاری اقتصاد مقاومتی را با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری انجام داده ایم.

فرماندار گلپایگان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی را باید در تمامی جهات رعایت کنیم، ادامه داد: استقرار اقتصاد مقاومتی در کشور باید در تمامی امور از جمله اداری، تولیدی و ... باشد و در واقع اگر در تولید کمترین ضایعات و صدمات را وارد کنیم قدم در پایه ریزی اقتصاد مقاومتی برداشته ایم.

با بهره برداری از کارخانه شیرخشک ۱۰۰ تن شیر به دریافتی شرکت پگاه افزوده خواهد شد

در ادامه عبدالله قدوسی مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با بیان اینکه کارخانه شیر خشک دومین پروژه ای است که امروز آغاز عملیات ساخت آن با حضور مسئولین شهرستان خواهد بود، افزود: این کارخانه با ظرفیت دریافت ۱۰ تن شیر در ساعت قرارداد آن منعقد و بخشی از تجهیزات آن نیز ساخته شده است که امیدواریم دو سه ماه آینده شاهد اتمام و بهره برداری از آن باشیم.

وی با اشاره به اینکه افتتاح این کارخانه در واقع ۱۰ تن تبدیل شیر در ساعت به ظرفیت اصلی شرکت اضافه می کند و این مجموعه این قابلیت را می یابد که حدود ۱۰۰ تن اضافه بر دریافتی ها داشته باشد، گفت: در صورت جذب شیر بیشتر می توانیم نسبت به تولید شیر از سوی دامداران و افزایش سطح زیر کشت برای تأمین علوفه مورد نیاز که در نهایت منجر به ایجاد اشتغال قابل توجهی برای منطقه خواهد شد، اقدام کنیم.