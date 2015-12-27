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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۵۴

توسط دولت ؛

بودجه ۹۵ با نفت ۳۵ دلاری بسته شد

بودجه ۹۵ با نفت ۳۵ دلاری بسته شد

مشاور وزیر نفت از گنجانده شدن نفت بشکه ای ۳۵ دلار در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی در کنفرانس صادر کنندگان فرآورده های نفتی با بیان اینکه دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده نفت را بشکه ای ۳۵ دلار در نظر گرفته است، گفت: برآورد دولت برای تحقق درآمدهای نفتی برای سال ۹۵ حدود ۲۲ میلیارد دلار است که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، پیش بینی می شود این میزان درآمد نفتی محقق نشود.

مشاور وزیر نفت و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه قطعا شرایط بازار نفت و قیمت نفتی خام در بازار در سال آینده تفاوتی با شرایط فعلی در سال جاری نخواهد  داشت، تصریح کرد: دولت قصد دارد سال آینده بخش عمده ای از درآمدهای خود را از منابع دیگری همچون اخذ مالیات کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: برآورد دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است.

کد مطلب 3011167

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