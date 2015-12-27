تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدات تروریستی به عمل آورده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های محلی ایتالیا امروز به نقل از وزیر خارجه این کشور وقوع حملات تروریستی توسط گروهک تکفیری-صهیونیستی داعش را رد نکردند.

«پائولو جنتیلونی» وزیر خارجه ایتالیا در این باره گفت: ما به خوبی می دانیم که آن ها قصد دارند تا دوباره به اقدام تروریستی دیگری دست بزنند. در نتیجه تدابیر امنیتی اتخاذ کرده ایم تا در برابر آن ها بی دفاع نمانیم.

وی بدون اشاره به ایجادکنندگان تروریست ها در خاورمیانه و اهداف شان در ادامه افزود: رم احتمال تهدید را رد نکرده و بر این اساس به اتخاذ تدابیر مناسب روی آورده است.

گفتنی است از جمعه خونین ۱۳ نوامبر سال جاری و به دنبال حوادث تروریستی خونین در پاریس که به کشته شدن بیش از صد نفر منتهی گردید، کشورهای اروپایی تدابیر امنیتی ویژه ای را دبه اجرا درآورده اند.