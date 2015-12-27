  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۰۲

وزیر خارجه ایتالیا؛

تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدات تروریستی به عمل آورده ایم

تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدات تروریستی به عمل آورده ایم

وزیر امور خارجه ایتالیا امروز در سخنانی اعلام کرد می دانیم که تروریست ها در صدد اقدامات تروریستی هستند و لذا «رُم» تدابیر امنیتی خود را در این زمینه به اجرا درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های محلی ایتالیا امروز به نقل از وزیر خارجه این کشور وقوع حملات تروریستی توسط گروهک تکفیری-صهیونیستی داعش را رد نکردند.

«پائولو جنتیلونی» وزیر خارجه ایتالیا در این باره گفت: ما به خوبی می دانیم که آن ها قصد دارند تا دوباره به اقدام تروریستی دیگری دست بزنند. در نتیجه تدابیر امنیتی اتخاذ کرده ایم تا در برابر آن ها بی دفاع نمانیم.

وی بدون اشاره به ایجادکنندگان تروریست ها در خاورمیانه و اهداف شان در ادامه افزود: رم احتمال تهدید را رد نکرده و بر این اساس به اتخاذ تدابیر مناسب روی آورده است.

گفتنی است از جمعه خونین ۱۳ نوامبر سال جاری و به دنبال حوادث تروریستی خونین در پاریس که به کشته شدن بیش از صد نفر منتهی گردید، کشورهای اروپایی تدابیر امنیتی ویژه ای را دبه اجرا درآورده اند.

کد مطلب 3011175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها