به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب دل نوشته هایی به حضرت رضا(ع)، عصر یکشنبه و همزمان با فرارسیدن هفته وحدت با حضور تنی چند از مسئولان، روحانیان، فعالان فرهنگی و خانواره شهدای شهرستان مهدیشهر در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

سرنوشت شهیدی که زائر شد

نویسنده کتاب دل نوشته هایی به امام رضا(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه داستان زندگی شهید ذاکریان در «مجموعه دل نوشته‌هایی با امام رضا (ع)» تحت عنوان زائر ۱۸ساله منتشر شده است، گفت: عنوان نام‌گذاری این بخش از کتاب برگرفته از داستان شهید غلامرضا ذاکریان بوده که پس از شهادت به‌طور اشتباهی و طبق آرزوی شهید جنازه وی به‌جای انتقال به مهدی‌شهر به مشهد منتقل می‌شود.

ابراهیم غنیان درباره این کتاب توضیح داد: این اثر، کتابی در حوزه معرفتی امام رضا(ع) است که دارای ۴۰ سرفصل با عناوین مختلف و با محوریت دل نوشته و گفته‌هایی با حضرت علی ابن موسی‌الرضا(ع) است.

وی افزود: این دل نوشته‌ها و گفته‌های ادبی از زبان حال زائران و مجاوران و عاشقان امام رضا(ع) است.

منتظر گردان شهید ولی الله باشید

این نویسنده مهدیشهری با بیان اینکه نگارش این کتاب در ۸۸ صفحه از دهه کرامت سال جاری شروع و چهارماه به طول انجامیده است، گفت: عنوان کتاب زائر هجده‌ساله انتخاب‌شده یکی از سرگذشت شهدای مهدی‌شهر به نام شهید غلامرضا ذاکریان بوده که به‌طور اشتباهی پیکر وی به‌جای مهدی‌شهر به مشهد منتقل می‌شود.

غنیان افزود: سرگذشت شهید ذاکریان از زبان مادر شهید به‌صورت مکتوب دریکی از این ۴۰ سرفصل گنجانده‌ و بیان‌شده است.

وی در خاتمه بابیان اینکه این کتاب توسط انتشارات آستان قدس رضوی بازبینی و تدوین‌شده است، بیان داشت: انتشار یک جلد کتاب دیگر به نام‌ «گردان شهید ولی‌الله» در آینده نزدیک به اتمام می رسد.