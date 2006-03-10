  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۱۸

"رسم عاشق‌كشي" نوروز 85 در تلويزيون

"رسم عاشق‌كشي" نوروز 85 در تلويزيون

فيلم سينمايي "رسم عاشق‌كشي" به كارگرداني خسرو معصومي عيد سال آينده از تلويزيون پخش مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در فيلم سينمايي "رسم عاشق‌كشي" بازيگراني چون گوهر خيرانديش، حسين محجوب، مهران رجبي و حوريه ميرمحمدي نقش‌هاي اصلي را ايفا كرده‌اند.

"رسم عاشق‌كشي" داستان زندگي يك جوان روستايي است كه به عنوان سرباز نيروي انتظامي در يكي از روستاهايي خدمت مي‌كند كه تعدادي از قاچاقچيان چوب در آن مشغول فعاليت هستند. اين سرباز عاشق دختري است كه پدر دختر براي تامين معاش خانواده به صورت غيرقانوني چوب مي برد، اما با گروههاي قاچاقچي همكاري نمي‌كند. پليس اين مرد را دستگير مي‌كند و جوان مامور انتقال او به زندان مي‌شود و ...

فيلم سينمايي "رسم عاشق‌كشي" در بيست و دومين جشنواره فيلم فجر نامزد دريافت هفت سيمرغ بلورين شد. ميرمحمدي نامزد جايزه بازيگر نقش مكمل زن، حسن حسندوست نامزد جايزه تدوينگر، محمدرضا دلپاك نامزد جايزه صداگذاري، پيمان يزدانيان نامزد جايزه موسيقي متن، خيرانديش  نامزد جايزه بازيگر نقش اول زن، خسرو معصومي نامزد جايزه فيلمنامه و خسرو معصومي كارگردان و محمود فلاح تهيه‌كننده فيلم نامزد جايزه بهترين فيلم شدند و در نهايت خيرانديش توانست جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن را از آن خود كرد. معصومي در هفتمين دوره جشنواره فيلم شانگهاي با "رسم عاشق‌كشي" جايزه بهترين فيلم را براي سينماي ايران به ارمغان آورد.

کد مطلب 301118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها