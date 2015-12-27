یونان به مسئولیت خود در قبال آوارگان عمل نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر اقتصاد آلمان امروز از یونان به دلیل قصور در مدیریت امور مربوط به آوارگان انتقاد کرد.

«ولفگانگ شوبله» وزیر اقتصاد آلمان امروز در این باره گفت: یونانی ها نه تنها دیگران را به خاطر مشکلات خود مقصر جلوه می دهند، بلکه به این می اندیشند که چگونه می توانند به بهبود اوضاع خود کمک کنند.

شوبله در ادامه خاطر نشان کرد: آتن سال هاست که مقررات دوبلین در خصوص آوارگان را نادیده گرفته است.

بر اساس مقررات دوبلین، آوارگان باید بتوانند درخواست خود را برای پناهندگی در اولین کشور اروپایی که به آن می رسند، مطرح کنند.

با حمایت های محور غربی-عبری-عربی به ایجاد و گسترش گروه های مختلف تروریستی در خاورمیانه با هدف تحقق رؤیای خاورمیانه بزرگ و تجزیه منطقه، سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون درگیر مبارزه با تروریست های مذکور بوده و به دلیل آوارگی چند میلون نفر از غیرنظامیان این کشور، بحران آوارگان شکل گرفته است؛ حال آنکه بانیان این بحران اکنون نمی خواهند مسئولیت آن چه که خود مسبب ایجاد آن بودند را بر عهده گیرند.