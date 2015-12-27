به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت در حاشیه مراسم امضای این تفاهمنامه اظهار داشت: در راستای توانمندسازی و ارتقاء سطح مهارتی دانش آموزان مدارس و سوادآموزان نهضت سوادآموزی شهرستان تفت، استفاده از ظرفیتهای بین بخشی، تبادل اطلاعات علمی و آموزشی و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی در جامعه، تفاهمنامه ای بین مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت و اداره آموزش و پرورش این شهرستان امضا شد.

علی شبانی فراشاه بیان کرد: برگزاری و اجرای دوره های آموزشی مهارتی و کارآفرینی برای دانش آموزان و سوادآموزان خواهر و برادر در حوزه های شهری و روستایی، برگزاری آزمون های پایان دوره کارآموزان و صدور گواهینامه های مهارت بر اساس ضوابط و ... در این تفاهمنامه در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: معرفی و اعزام مربیان و کارشناسان برای برگزاری دوره ها، اجرای طرح مشاوره و هدایت شغلی به دانش آموزان و سوادآموزان از تعهدات مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت است.

شبانی فراشاه از تعهدات آموزش و پرورش تفت نیز به تامین فضای مناسب آموزشی، همکاری در اطلاع رسانی مسابقات ملی مهارت با هدف شناخت و شکوفایی استعدادهای مهارتی دانش آموزان، همکاری در تحقق شعار «هر دانش آموز یک مهارت» به منظور بسترسازی آینده شغلی دانش آموزان و همکاری در اجرای طرح بازدید دانش آموزان و سوادآموزان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشاره کرد.