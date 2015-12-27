بصیرت و وحدت دلیل ناکامی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندران شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته وحدت و در جمع کارکنان انتظامی شهرستان چالوس، با اشاره به اهمیت وحدت بین مسلمانان افزود: دشمنان بارها با حربه‌های گوناگون سعی در از بین بردن اسلام و اندیشه‌های ناب محمدی (ص) از پهنه جهان هستی داشته‌اند و دلیل ناکامی آن‌ها را باید در وحدت و بصیرت مسلمانان دانست وبنیانگذار انقلاب اسلامی ایران همواره به‌منظور تحقق وحدت اسلامی در جامعه تلاش کرده است.

وی اظهار داشت: هرگاه دشمنان توانسته‌اند در این وحدت خللی وارد کرده و یا با فتنه‌انگیزی طیفی از مسلمانان را از بصیرت بر امور و فهم حقیقت بازدارند، زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان دستخوش ناملایمات بسیاری شده است.

وی تصریح کرد: یکی از آثار و برکات وحدت اسلامی پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که مردم با صرف فعل خواستن و دست در دست یکدیگر توانستند دست طاغوتیان و کشورهای سلطه‌گر را از کشور عزیزمان کوتاه کنند.

به گفته حجت‌الاسلام حسینی، به هر نوع جهان‌بینی که به اهمیت وحدت بین اقشار مختلف جامعه نگاه کنیم، نتیجه می‌گیریم تا وحدت و یکپارچگی بین آحاد مختلف مردم وجود دارد، دشمنان با هیچ حربه و نیرنگی نمی‌توانند به خواسته‌های شوم خود برسند و هرگاه تخم نفاق و جدایی از درون جامعه گذاشته شود، بین مردم اختلاف‌نظرها به تغییر دیدها بدل شده و اینجاست که راه برای نفوذ دشمنان باز می‌شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان چالوس در بخشی از سخنانش به مسئله انتخابات اشاره و اضافه کرد: اهمیت این انتخابات علاوه بر حساسیت‌ها و ضرورت‌هایی که در خصوص هر انتخاباتی به‌عنوان عرصه‌ای برای تجلی عینی مردم‌سالاری دینی وجود دارد به دلیل نقش و جایگاه مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی نیز دوچندان است.

وی بیان داشت: مجلس خبرگان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام جمهوری اسلامی است که در حفاظت از دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، از طرفی این مجلس در تعیین ولی‌فقیه و رهبری نظام نقش اساسی دارد و این اصلی‌ترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و دریک کلام می‌توان گفت مجلس خبرگان اثبات‌کننده ولایت‌فقیه است.

حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی ادامه داد: ازآنجاکه مجلس خبرگان یک‌نهاد مستقل است و مصوبات این مجلس نه‌تنها به بررسی نهایی شورای نگهبان نیاز ندارد، بلکه حتی نیازمند تأیید نهایی رهبر معظم انقلاب نیز نیست لذا می‌طلبد مردم عزیز د رانتخاب نمایندگان این مجلس دقت بیشتری داشته باشند.

انتخابات مظهر آزادی ملت در تعیین سرنوشت است

وی در ادامه سخنان خود انتخابات را مظهر آزادی ملت در تعیین سرنوشت خود دانست و گفت: انتخابات مظهر حضور مردم و آزادی ملت ایران در انتخاب سرنوشت خود است. مردم وقتی رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند، یعنی تمام سررشته‌های اجرایی کشور را در دست کسی می‌گذارند که منتخب خودشان و برخاسته از رأی و اراده خودشان است یا وقتی نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند، یعنی قانون‌گذاری و همچنین نظارت بر کار اجرایی را به دست کسانی می‌دهند که خودشان آن‌ها را شناخته و انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: اگر در کشور ما انتخابات و مردم‌سالاری و حضور مردمی و اراده‌های جوشان مردم در وسط صحنه و میدان نمی‌بود، بدانید یک سال هم این انقلاب دوام نمی‌آورد و در مقابل یکی از تهاجم‌های سیاسی و محاصره‌های اقتصادی هم دولت‌ها نمی‌توانستند ایستادگی کنند؛ آن سنگر اصلی، همین حضور مردم بود.

حجت‌الاسلام حسینی اظهار داشت: باید بدانیم که با حضور پرشور مردم در انتخابات ‌، همه مسلمانان عالم احساس عزت می‌کنند و امروز جمهوری اسلامی، درصحنه‌های سیاسی و بین‌المللی و در عرصه سازندگی کشور و در نمایش‌های سیاسی عظیمی که این ملت به وجود می‌آورد سربلند است.