انفجار بمب به کشته شدن ۳ نظامی ترکیه منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش ترکیه امروز اعلام کرد که ۳ نظامی این کشور حین عبور خودروی زرهی آنها در مناطق واقع در جنوب شرقی این کشور کشته شده اند.

در بیانیه صادره توسط ارتش ترکیه آمده است: نظامیان این کشور هنگام عبور از جاده ای در شهر «جیزره» واقع در جنوب شرقی این کشور بر اثر انفجار یک بمب کنارجاده ای کشته شده اند.

در ادامه این بیانیه از زخمی شدن ۲ نظامی دیگر در این حادثه نیز خبر داده شده؛ اما اعلام شده است که وضعیت جسمانی آن ها وخیم نبوده و به زودی از بیمارستان مرخص خواهند شد.

ارتش ترکیه این حادثه را به پ ک ک نسبت داده است.

ترکیه از ماه ژوئن و به بهانه مبارزه با داعش به مقابله با کردهای این کشور پرداخته و از این رو مناطق جنوبی این کشور دست خوش ناآرامی های زیادی شده است.