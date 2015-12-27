آزادسازی کامل شهر الرمادی طی ساعات آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد ابراهیم» سخنگوی اتاق عملیات مشترک عراق در سخنانی اعلام کرد طی ساعات آینده شهر الرمادی به طور کامل از لوث تکفیریها پاکسازی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: تا کنون تصور می کردیم که تروریست های داعش در داخل مجتمع دولتی الرمادی پناه گرفته اند اما مشخص شد که هیچ یک از عناصر تکفیری در این مجتمع حضور ندارند.

سخنگوی اتاق عملیات مشترک عراق همچنین اظهار داشت: پیشروی ارتش عراق به دلیل بمب گذاری گسترده در مجتمع الرمادی و خیابان های این شهر به کندی صورت می گرفت.

وی همچنین اظهار داشت: بسیاری از تکفیریهای مستقر در الرمادی یا اقدام به فرار کردند و یا در حملات هوایی ارتش کشته شدند.