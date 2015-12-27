  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۱۰

سخنگوی اتاق عملیات مشترک عراق خبر داد؛

آزادسازی کامل شهر الرمادی طی ساعات آینده

آزادسازی کامل شهر الرمادی طی ساعات آینده

«محمد ابراهیم» سخنگوی اتاق عملیات مشترک عراق در سخنانی از پاکسازی کامل شهر الرمادی طی ساعات آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد ابراهیم» سخنگوی اتاق عملیات مشترک عراق در سخنانی اعلام کرد طی ساعات آینده شهر الرمادی به طور کامل از لوث تکفیریها پاکسازی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: تا کنون تصور می کردیم که تروریست های داعش در داخل مجتمع دولتی الرمادی پناه گرفته اند اما مشخص شد که هیچ یک از عناصر تکفیری در این مجتمع حضور ندارند.

سخنگوی اتاق عملیات مشترک عراق همچنین اظهار داشت: پیشروی ارتش عراق به دلیل بمب گذاری گسترده در مجتمع الرمادی و خیابان های این شهر به کندی صورت می گرفت.

وی همچنین اظهار داشت: بسیاری از تکفیریهای مستقر در الرمادی یا اقدام به فرار کردند و یا در حملات هوایی ارتش کشته شدند.

کد مطلب 3011203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها