عظیم جزیده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سایپا تیمی است که مقابل کاله مازندران و شهرداری تبریز، سه بر صفر پیروز شده و من به بازیکنان جوان و نوجوان تیم جواهری که بسیار راحت بازی کردند، افتخار می کنم.

وی با بیان اینکه تیم جواهری در هر دو دیدار نیم‌فصل دوم بازی خوبی انجام داده، افزود: خوشبختانه بازیکنان ما از لحاظ روحی و روانی در وضعیت بهتری قرار گرفته‌اند و این امیدواری ایجاد شد تا نتایج بهتری کسب کنیم.

وی با اشاره به درخشش جواد حکمتی در دیدار مقابل ساپیا خاطرنشان کرد: از همان ابتدای فصل به توانایی‌های حکمتی اعتقاد داشتم و اکنون این بازیکن از لحاظ روحی و روانی به حدی رسیده که در یک ماه اخیر بازی‌های خوبی به نمایش گذاشته است.

برخی افراد مشاوره اشتباه به آقچه‌لی می‌دهند

سرمربی تیم والیبال جواهری گنبد در خصوص بازیکنانی که در پایان نیم‌فصل نخست تیم را ترک کردند، گفت: یوسف توینقلی، هادی سیدنیازی و شاهین شهروز، قلب‌شان با تیم نبود و به عنوان بازیکن آزاد از ما جدا شدند، دانیال معتضدی نیز به خواسته خودم از تیم جدا شد.

جزیده افزود: رسول آقچه‌لی هنوز به تمرینات برنگشته و این هفته وضعیتش با تشکیل جلسه کمیته انضباطی فدراسیون مشخص خواهد شد و امیدواریم به تیم بازگردد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد مشاوره اشتباه به آقچه‌لی می‌دهند، در حالی که این بازیکن آینده درخشانی دارد و باید راه درست را به وی نشان داد، ما در انتظار مشخص شدن وضعیت آقچه‌لی هستیم تا نسبت به جذب بازیکن خارجی اقدام کنیم.

جزیده با اشاره به اضافه شدن سه بازیکن جدید به تیم والیبال جواهری گنبد، یادآور شد: متین آق پاسور ۱۸ ساله، بهزاد فتوحی لیبروی ۱۶ ساله و احسان فرهمند دریافت کننده ۱۶ ساله، بازیکنانی هستند که به تیم اضافه شده‌اند.

به گفته وی، تاکنون ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان تیم جواهری گنبد پرداخت شده است.

گفتنی است؛ تیم جواهری گنبد شامگاه یکشنبه در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، میزبان تیم سایپا تهران بود که با نتیجه سه بر دو به برتری رسید تا پس از هشت هفته طعم پیروزی را بچشد.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت ها و از هفته چهاردهم، یکشنبه ۱۳ دی مهمان تیم قعرنشین گوهرکویر زاهدان خواهد بود.