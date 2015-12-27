آلمان خواستار کنترل بیشتر در مرزهای کشورهای اروپایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر امور خارجه آلمان امروز در اظهاراتی خواستار اعمال کنترل بیشتر کشورهای اروپایی بر مرزهای خود شد.

«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان امروز و به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر پاسپورت های جعلیِ متعلق به تروریست های داعش در سخنانی گفت: اعمال نظارت بیشتر بر مرزهای کشورهای اروپایی از سوی این کشورها امر مهمی است و آن ها باید این مهم را به صورت جدی به انجام رسانند.

وی بدون اشاره به بانیان ایجاد و گسترش گروه های تروریستی در خاورمیانه (محور غربی-عبری-عربی) با هدف رسیدن به اهداف تجزیه طلبانه خود در این منطقه، پیشنهاد داد تا نیروهای مرزبانی کشورهای اروپایی مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

با حمایت های محور غربی-عبری-عربی به ایجاد و گسترش گروه های مختلف تروریستی در خاورمیانه با هدف تحقق رؤیای خاورمیانه بزرگ و تجزیه منطقه، سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون درگیر مبارزه با تروریست های مذکور بوده و به دلیل آوارگی چند میلون نفر از غیرنظامیان این کشور، بحران آوارگان شکل گرفته است؛ حال آنکه بانیان این بحران اکنون نمی خواهند مسئولیت آن چه که خود مسبب ایجاد آن بودند را بر عهده گیرند.