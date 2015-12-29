سیدحسن طباطبایی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای کاراته وان فرانسه از معتبرترین رقابتهای کاراته در سطح جهان است که با حضور برخی از بهترین های جهان در بالاترین سطح فنی برگزار خواهد شد و در نطر داریم برخی کاراته کاها را برای حضور در این مسابقات اعزام کنیم. در این خصوص هم با حامی مالی وارد مذاکره شدیم تا کاراته کاها در خصوص تامین هزینه ها مشکلی نداشته باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت فراهم نشدن حامی ملی کاراته کاها اعزام خواهند شد یا خیر گفت: معمولا کاراته کاها خودشان در چنین مسابقاتی شرکت می کردند و فدراسیون در چنین مواردی هزینه انجام نمی داد ولی در این دوره با حامی مالی تیم اعزام می شود و به امید خدا که مشکلی پیش نخواهد آمد.

سرپرست فدراسیون کاراته در خصوص وضعیت سرمربی تیم اعزامی به فرانسه هم گفت:در صدد آن هستیم تا با حضور برخی از بزرگان کاراته ایران ساختار سازمان تیم های ملی را تدوین کرده و سپس با تشکیل آن انتخاب کادر فنی و کلیه های برنامه ها را در همه رده های سنی به این سازمان واگذار کنیم تا زمان تحقق این امر نیز مشکلی نیست و این تیم هم با یک سرپرست فنی راهی پاریس می شود.

طباطبایی در پاسخ به این سئوال که با این شرایط گویا برای ماندن و ثبت نام در انتخابات کاراته برنامه دارید گفت: فعلا که برنامه ای در این خصوص ندارم و بعید می دانم که در ادامه هم به چنین تصمیمی برسم.

وی همچنین در واکنش به سئوال خبرنگار مهر در خصوص توجه شما به حضور در انتخابات فدراسیون جودو و ثبت نام خدابخش سرپرست فعلی فدراسیون جودو در انتخابات کاراته هم عنوان داشت: زمان مجمع انتخابات فدراسیون کاراته طبق نظر وزارت ورزش تعیین می شود و در فضایی سالم و آزاد رئیس آینده انتخاب خواهد شد و خدابخش هم می تواند همانند سایرین ثبت نام و در انتخابات شرکت کند ولی من برای حضور در انتخابات جودو هم برنامه ای ندارم.

سرپرست فدراسیون کاراته در پایان گفتگو خود با مهر در خصوص دلایل تعویق برگزاری لیگ هم گفت: آلودگی هوا دلیل اصلی تعویق لیگ بود.می دانم که برخی رشته ها مسابقات خود را برگزار کردند. این به ما در فدراسیون کاراته ارتباطی ندارد. ما به مصوبه دولت و قانون عمل کردیم و به زودی هم زمان برگزاری هفته نخست را اعلام خواهیم کرد.