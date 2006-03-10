  1. جامعه
۱۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۲۸

در سال جاري

مردم اصفهان 4 ميليارد تومان صدقه دادند

قائم مقام كميته امداد امام خميني (ره ) استان اصفهان گفت: در سال جاري 4 ميليارد تومان صدقه و دو ميليارد تومان نيز كمك مردمي جمع آوري شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از اصفهان ، محمود شريعتي ضمن با اشاره به اينكه 5 درصد جمعيت استان اصفهان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) قراردارند، افزود: 12 درصد خانواده هاي تحت پوشش اين سازمان از خدمات خود اشتغالي برخوردار هستند.

 وي از افزايش مستمري خانوارهاي تحت پوشش خبرداد و گفت: حداقل مستمري اين خانوارها از 16هزار تومان به 28 هزاروپانصد تومان و حد اكثر آن از 32 به 53 هزار تومان رسيده است .

قائم مقام كميته امداد امام خميني (ره ) اصفهان با اشاره به برگزاري مراسم شور نيكو كاري، اظهار داشت : سال گذشته اصفهاني ها در اين مراسم 100ميليون تومان كمك نقدي و غير نقدي به خانوارها ي تحت پوشش كميته امداد كردند و امسال نيز بار ديگر شاهد حضور پرشور مردم اصفهان هستيم.

