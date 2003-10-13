در ورزش همگاني فرهنگ سازي كرده ايم

محمد عليپور مديركل حوزه رياست سازمان تربيت بدني و رييس فدراسيون ورزشهاي همگاني ازجمله مديران ورزش ما است كه خوداز اهالي ورزش بوده واز نزديك با چندوچون ورزش كشور آشنا است. ارتباط صميمانه اوبا تمامي طيفهاي حاضردرورزش كشورموجب شده تا همگان براي حل مشكلات خود ازعليپوربعنوان گزينه هايي بهره بگيرند. اعتماد مهرعليزاده به اونيزمهرتاييدي برتوانمنديهاي اين مديرجوان است.

گفت و گو درحوزه هاي كاري اونيازمند روزها وقت است اما دراين ديدارتلاش شد تا حدامكان درزمينه فعاليتهاي اووهمكارانش بحث وتبادل نظر كنيم. درزيرچكيده گفت وگوي گروه ورزشي" مهر" را با محمد عليپورمي خوانيد:

* بعنوان نخستين سوال وظايف مديركل حوزه رياست سازمان تربيت بدني را براي ما بيان فرماييد؟

وظيفه مديركل حوزه رياست سازمان تربيت بدني كه بنده مسووليت آن را برعهده دارم دروهله اول ارتباط بين رياست سازمان با تمامي بخشهاي سازمان است. ارجاع دستورالعملهاي رياست سازمان به بخشهاي مختلف وهمچنين انعكاس اموردريافتي به مهندس مهرعليزاده ازديگر وظايف حوزه رياست سازمان مي باشد.

ضمن اينكه با توجه به برخي از مسووليتها كه ازجانب مهندس مهرعليزاده به مديران سازمان تفويض شده است، بنده هم درانجام برخي مسووليتها داراي اختياراتي هستم كه براساس آن امورجاري سازمان انجام مي شود. تمام تلاش من اين است كه پل ارتباطي خوبي بين مراجعه كنندگان به سازمان با رياست مجموعه باشم وبتوانيم به درخواستهاي ارايه شده پاسخهاي مشخص وقانع كننده اي را ارايه نمايم.بهرحال دراين حوزه تلاش شده تا با كمترين نفرات بيشترين بازدهي را داشته باشيم تا بتوانيم پاسخگوي تمامي اهالي ورزش باشيم.

* تا چه اندازه درانجام امورمحوله موفق بوده ايد؟

من اعتقاد دارم اگرهرمساله اي كه پيش مي آيد به سرعت حل شود، تبعات آن بسياركمتر خواهد بود دربخش حوزه رياست من تلاش كرده ام تا امورات دركمترين زمان حل و فصل شود. فكرمي كنم با توجه به اين عقيده توانسته باشم كارهاي موثري را درسازمان به انجام برسانم.

* مهندس مهرعليزاده تاچه اندازه به شمااعتقاد دارد؟

من درابتدا شناختي ازايشان نداشتم. پس ازاينكه ازمن دعوت كردند تا درسازمان فعاليتم را ادامه دهم، سعي كردم تا درمدت زماني كم توانمنديهاي خود را ارايه نمايم تاجواب حسن اعتماد آقاي مهرعليزاده را داده باشم. به نظرمن وقتي مديري دوره مشخصي را طي كند، عملكردش مشخص خواهد شد كه آدم توانمندي است يا نه، تا آنجاكه درتوانم باشد به آقاي مهرعليزاده كمك مي كنم تا در انجام برنامه هاي خود موفق باشند. حسن خوب ايشان مشورت درتمام كارها است ومن فكر مي كنم توانسته باشم مشاورخوبي براي ايشان باشم.

* با توجه به شناختي كه از ورزش ما داريد نقاط ضعف آن را درچه مي بينيد؟

من معتقدم براي رسيدن به موفقيت بايد تمام عوامل دست به دست هم بدهند تا پيروزي ها حاصل شوند. به نظرمن ورزش همگام بامسايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حركت مي كند وتا زماني كه اين عوامل رشد نكرده باشند، ورزش ما نيزدرجايگاه پاييني قرارخواهد داشت، زماني كه شركتهاي مختلف كره اي درجهان عرض اندام مي كنند. فوتبال آنها بايد هم رشد كند يافوتبال ژاپن نيزبه همين شكل است. براي اينكه ورزش ما نيزبتواند خود را درجهان مطرح كند ، نيازدارد تاعوامل مختلف به آن كمك كنند وگرنه هميشه درجا خواهيم زد. ضمن اينكه حضورمديران دلسوزوكار كشته نيزازجمله عواملي است كه در راه رشد ورزش كشور موثر خواهد بود.

*درخصوص فوتبال و مديريت آن چه نظري داريد؟

فوتبال امروزدنيا وابسته به پول است. درفوتبال ما نيزدونفربا تفكرات خود اين ورزش را به جهانيان معرفي كردند، اول داريوش مصطفوي بود كه با ارتباطات خوبي كه داشت موجب شد تا فوتبال ماحركتي نورا تجربه كند وپس ازوي توجه صفايي فراهاني بود كه با برنامه ريزي ريشه اي وآوردن امكانات به فوتبال باعث تا اين ورزش جان تازه اي بگيرد، درحال حاضرهم دادكان اين روند را خوب هدايت كرده وعملكرد موفقي داشته است، توجه به فوتبال پايه وكشف استعدادها ازبرنامه هاي دادكان است كه مي تواند در آينده فوتبال ما را بيمه كند.

من معتقدم بضاعت فوتبال ما درآسيا ازهمه بالاتر است واگرحمايت هاي لازم از اين ورزش صورت بگيرد حتما حرف اول را خواهيم زد. دراين مسيردوطيف نقش موثري را ايفا مي كنند ؛ اول باشگاهها كه با پشتوانه سازي و سرمايه گذاري مي توانند به سطح كيفي فوتبال ما كمك كنند وازسوي ديگررسانه ها، به نظر من رسانه ها ومطبوعات ركن اساسي ورزشي هستند و50 درصد شوروهيجان موجود درورزش را رسانه ها ايجاد مي كنند كه موجب رشد واعتلاي ورزش مي شوند.

* در زمينه آمدن برانكو چه نظري داريد؟

درابتدا بحث برروي آمدن برانكوبود، آقاي مهرعليزاده تاكيد داشتند كه مربي خارجي دراين زمان براي تيم ملي لازم است. دركنار اين تفكردكتردادكان زحمات زيادي را متحمل شد وبا مربيان مختلفي تماس گرفت كه همه آنها را نيزبه سازمان گزارش مي كرد، اما خبرجواب گرفتن ازاين افراد نيازمند وقت وزمان بود كه درنهايت مذاكرات با برانكوجواب داد واوبه ايران آمد.

به عقيده من اودرحال حاضر بهترين گزينه است، چون با توجه به زمان كم باقي مانده تا آغاز جام ملتها وشناخت اوازفوتبال ايران هيچ كس ديگر نمي توانست انتخاب درستي باشد.

* درزمينه روابط سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك چه نظري داريد؟

من ازنزديك شاهد هستم كه ارتباط خوب وصميمانه اي بين دوطرف وجود دارد . آقاي مهرعليزده احترام خاصي براي آقاي هاشمي طباء قائل هستند ومعمولا هردوسه هفته يكبارنشست هايي را براي هماهنگي اموربرگزارمي كنند. ضمن اينكه آقاي مهرعليزاده به دوشغله بودن اعتقاد ندارد واينكه گفته شده اوبه دنبال رياست كميته المپيك است اشتباه است.

ايشان دراين مدت طرحها وبرنامه هاي خوبي ازجمله طرح جامعه تربيت بدني را پي گيري كرده اند تا ورزش ما هدفمند حركت كند وبه دنبال كارهاي زيربنايي ورزش هستند، پس اينكه بخواهند با كميته المپيك تقابلي داشته باشند، اصلا درست نيست وهركدام ازدو نهاد درجايگاه خود به انجام امورمحوله مشغولند.

* جابجايي هايي كه در سطح مديران سازمان ايجاد شده بر چه اساسي است؟

اين جابجايي ها به هيچ وجه بخاطر ناكارآمدي افراد نبوده است، شما ببيند زحمات آقاي تقدس نژاد وخانم طاهريان دراين مدت چه اثرات مطلوبي براي ورزش ما داشته است. بهرحال حضورچهره هاي تازه باعث شده تااين حركت روبه جلوشتاب بيشتري بگيرد وورزش ما بتواند با برنامه ها وحركاتهاي تازه پيشرفت بيشتري داشته باشد. بهرحال هيچ گونه موضع گيري دراين زمينه نبوده و جابجايي ها تنها براي حركت بيشترورشد افزونترانجام شده است وسازمان ازنظرات وتجربيات عزيزاني كه قبلا درسازمان صاحب مسووليت بوده اند، نهايت بهره برداري را مي كند.

* آقاي عليپور، با توجه به مسووليت شما درسازمان تربيت بدني ، مشكلاتي كه براي آماده سازي چمن ورزشگاه آزادي پيش آمده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اول قراربود يك شركت هلندي چمن رول را وارد ايران كند كه با مخالفت وزارت كشاورزي ووجود آفت دراين نوع چمن اين قضيه منتفي شد، بعد ازآن تصميم گرفته شد تكنولوژي اين قضيه راوارد ايران شود تا خودمان نيزبتوانيم دراين مورد مستقل عمل نماييم. پس ازكش وقوسهاي فراوان اين مشكل نيزحل شد وبازيرسازي وكارمهندسي عالي زمين آماده بهره برداري شده كه تا سالهااستفاده ازآن براي ما يك افتخارخواهد بود. تنها مساله دراين مورد استفاده زودهنگام ازاين زمين بود كه اجازه نداد چمن به خوبي درزمين ريشه دوانده وپابگيرد، اما كاربه نحوي انجام شد كه به راحتي مي توان ظرف 6 ماه تمام چمن را عرض كرد وچمن ديگري را فرش نمود.

درمورد تغييرمديريت مجموعه آزادي هم بايد بگويم آقاي وزيري ازمديران زحمت كش سازمان بودند كه به دلايل شخصي ازجمع ما شدند وحاصل كار ايشان دربازسازي ورزشگاه آزادي به خوبي نمايان است.

* سازمان ازمراجعي چون ستاد ملي مبارزه با مواد مخدر ويا سازمان ملي جوانان چگونه كمك مي گيرد؟

باستاد مبارزه با مواد مخدر ارتباط خوبي وجود دارد وماازكمك هاي آنها نهايت استفاده را مي بريم اما متاسفانه با سازمان ملي جوانان ارتباط چنداني نداريم. دراينجالازم است به متوليان امورجوانان توصيه نمايم كه اگر مي خواهيد به جوانان نزديك شويد و مشكلاتشان راحل كنيد ، تنها راه آن ورزش است، زيرا با ورزش تمام مسايل فرهنگي واجتماعي حل خواهد شد وجواناني سالمي را خواهيم داشت.

* درخصوص طومارها ونامه هايي كه به سازمان تربيت بدني مي رسد، عكس العمل شما چگونه است؟

ما تمامي طومارها وشكواييه هاي رسيده را بررسي كرده وپاسخ مناسبي را ارايه مي كنيم. متاسفانه دراين قبيل مسايل جوي حاكم مي شود كه بجاي فدراسيونهاي مربوطه ما بايد پاسخگو باشم.

من معتقدم ما بايد به سمتي برويم كه مديران خود پاسخگوي عملكردشان باشند، نه اينكه براي هرمساله اي پاي سازمان به وسط كشيده شود. ازسوي ديگربايد اين فرهنگ جا بيفتد كه درورزش برد وباخت هست ونبايد سريع عكس العمل نشان داد، بلكه با برنامه ريزي وبررسي عوامل شكستها و پيروزيها ، بايد درصدد رفع معضلات باشيم.

* بعنوان رييس فدراسيون ورزشهاي همگاني عملكرد اين فدراسيون را چطور ارزيابي مي كنيد؟

وضعيت ما نسبت به دو، سه سال گذشته تغييرات محسوسي داشته است. ما دراين فدراسيون ناخواسته به دنبال ورزش قهرماني نيز رفته ايم، چون برخي رشته ها مثل كبدي، اسكيت، پيوند اعضا و... داراي مسابقات بين المللي هستند ووقتي ما مي توانيم درآنها صاحب افتخار شويم، بايد درآنها نيزشركت مي كنيم.

اما بحث اصلي ما دراين فدراسيون ورزش همگاني است ومهيا كردن شرايط براي مردمي كه دوست دارند براي سلامتي شان ورزش كنند. پيش ازاين آقاي هاشمي طباء وفائقي كمكهاي فراواني دراين زمينه داشته اند وامروزهم آقاي مهرعليزاده باشعار ورزش براي همه عملا توجه خاصي به اين ورزشها دارند.

برگزاري دوهاي عمومي، پياده روي وورزش هايي ازاين دست كه محورآنها خانواده است دردستوركارقراردارد. درحال حاضر ورزش همگاني از2 تا 4 درصد كل جمعيت به 12 تا 14 درصد تسري يافته وقرار است با برنامه ريزيهاي انجام شده طي ده سال آينده 80 درصد مردم با ورزش همگاني زندگي كنند.

مامعتقديم پيشگيري بهترين گزينه براي درمان دردهاي اجتماعي و جسمي است وورزش بهترين محرك دراين زمينه محسوب مي شود. درحال حاضر معاونت سلامت وزارت بهداشت فعاليتهاي گسترده اي را انجام مي دهد، اما كمترين توجهي به ورزش به عنوان يك عامل مهم براي پيشگيري ازبسياري ناهنجاريهاي فردي واجتماعي نشان نمي دهد. بخشي ازكاربرعهده ما است ودر ادامه راه بايد سايرنهادها وارگانهاي ذيربط نيزدراين زمينه واردعمل شوند.

الان تبليغات فراواني درمورد موتورسيكلت دررسانه هاي ما صورت مي گيرد، اما براي دوچرخه سواري كمترين بهايي قايل نمي شوند. اينها نشان مي دهد كه ساير بخشهاي جامعه براي ايجاد تحرك درمردم گامهاي اساسي برنمي دارند وگرنه براي ورزش كردن وتحرك داشتن فضا وامكانات دراولويت هاي بعدي قرار دارد.

بنظرمن وظيفه سازمان تربيت بدني توجه به ورزشهاي همگاني وعمومي كردن ورزش دربين مردم است وبراي ورزش قهرماني كميته المپيك وفدراسيونها بايد واردعمل شوند. بااين تفكرطيف بسياري ازمردم را مي توان زيرپوشش قرارداد تا ورزش راعملا دربين مردم همگاني كرد.

* سازمان تاچه اندازه به امر ورزش بويژه ورزش همگاني توجه دارد؟

تا اين حد به شما بگويم كه براي تدوين برنامه چهارم توسعه شخص آقاي مهرعليزاده درجلسات حضورموثري دارند وبراي توسعه ورزش وتوجه به آن دربرنامه پنج ساله چهارم كوچكترين اغماضي ندارند، ضمن اينكه ايشان همواره درسخن وعمل به توسعه ورزش همگاني تاكيد داشته وزمينه هاي لازم را براي دستيابي به اين مهم فراهم مي آورند.

* فدراسيون ورزشهاي همگاني چند رشته را زير پوشش دارد؟

درحال حاضر 53 رشته ورزشي را زير پوشش داريم كه اين خود آماربسيار زيادي است. هرچند وقت يكبارافرادي با ابداع رشته هايي تازه به ما مراجعه مي كنند وخواستارمجوزفعاليت مي شوند ما هم بررسي مي كنيم واگر ببينيم اين ورزشها براي سلامت و شادابي مردم منعي ندارد موافقت مي كنيم. دراين زمينه بخش خصوصي بسيارفعال است كه بطورمثال براي رشته پينت بال در مجموعه انقلاب چيزي حدود يك ميليارد تومان هزينه شده است.

بهرحال ما سعي كرده ايم تا با هدف ونگرش توسعه ورزش بين مردم به اين قضايا نگاه كنيم فرسنگ اندازي دراين راه نباشد، ضمن اينكه با برخي افراد سودجو كه هدفي جزسلامت وشادابي مردم داشته اند نيزبرخورد شده است.

درطرح جامع نيزنگرش خاصي به ورزش همگاني بعنوان سازمان ورزش همگاني صورت گرفته اين وظيفه ما را در امر خدمت رساني به مردم خطيرترمي كند، اما چيزي كه واضح است هدف وانگيزه ما دراين بخش هاست كه موجب مي شود با كمبودها ساخته وبراي توسعه ورزش تلاش كنيم.

* اگردرپايان حرف خاصي مانده، بفرماييد.

مادرورزش همگاني فرهنگ سازي كرده ايم تا جامعه خود به خود به سوي ورزش گرايش پيدا كند ونيازنباشد كه حتما ما پادرمياني كنيم. براي اينكارهم مراسم وجشنهايي را برپا مي كنيم تا مردم براي ورزش تشويق شوند. دراين ميان رسانه ها نيز نقش اساسي داشته اند وبا معرفي عملكردها وارايه برنامه هاي ما زمينه ساز حضورافراد بي شماري دراين صحنه شده اند، درهمين زمينه برنامه هاي فرهنگي فراواني را تدارك ديده ايم كه ازجمله مي توان به ساخت سريالهاي تلويزيوني بامضامين ورزشي، چاپ وانتشاركتب ورزشي ومواردي اين چنيني اشاره كرد كه اميدواريم به رشد وتوسعه ورزش همگاني كمك كند.

درخصوص سازمان تربيت بدني نيزبايد اذعان كنم، اگرگروه كاري موجود دراين مجموعه ازافراد دلسوزومتعهد تشكيل شده كه هدفشان خدمت به ورزش كشوراست وبا توجه به اينكه مهرعليزاده نيزخود مشخص منظم وبابرنامه اي است، زيرمجموعه كاري ايشان هم با اين متدعمل مي كنند تا ورزش ما براي رسيدن به قله هاي افتخارراههاي كوتاهتري را تجربه نمايد.