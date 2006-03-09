درخواست هنيه براي ادامه كمك هاي مالي عربستان به تشكيلات خودگردان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، اسماعيل هنيه مامور تشكيل دولت آينده فلسطين طي اظهاراتي تصريح كرد : جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) با هدف كسب حمايت سياسي و اقتصادي از عربستان به اين كشور سفر مي كند.

وي درگفتگو با روزنامه سعودي "المدينه" اعلام كرد :هرگاه عرصه برما تنگ شود پس ازرفتن به درگاه خداوند نزد ملت عربستان مي رويم زيرا اين كشورهمچنانكه بزرگترين صادر كننده نفت جهان است در صدر كشورهاي كمك كننده مالي به تشكيلات خودگردان فلسطين نيز قرار دارد.

هنيه در اين مصاحبه كه در غزه انجام شد گفت : عربستان سعودي هميشه دركنار ملت فلسطين بوده و ما در تمام مراحل دشوار سياسي و اقتصادي كنار اين كشور خواهيم بود و ما هرگز اين نقش را ناديده نخواهيم گرفت.

وي ضمن درخواست از مقامات سعودي به ادامه و حفظ موضع خود در قبال فلسطينيان افزود : ما به زودي در سفر به رياض بردارانمان درعربستان را ازوضعيت و تحولات سياسي و ميداني صحنه فلسطين خصوصا شرايط دشواري كه ملت فلسطين از آن رنج مي برد مطلع خواهيم كرد.

اخيرا هياتي ازجنبش حماس براي كسب حمايت ازاين جنبش پس ازپيروزي چشمگيردر انتخابات پارلماني درژانويه گذشته از كشورهاي عربي و غيرعربي ديدن كرده است.

هنيه تاكيد كرد:حماس درچارچوب موضع گيري مثبت كشورهاي عربي در قبال اين جنبش در نشست اتحاديه عرب ازعربستان سعودي خواهد خواست كمك هاي مالي خود را از فلسطينيان قطع نكند .

وي زمان سفر هيات حماس به رياض را مشخص نكرد اما مقامات عربستان گفتند احتمالا اين سفر طي ماه جاري صورت خواهد گرفت .

رژيم اشغالگر قدس به جرم انتخاب دمكراتيك مردم فلسطين تصميم گرفته دولت آينده تشكيلات خودگردان فلسطين به رياست حماس را تحريم اقتصادي كند.

دولت آمريكا و برخي كشورهاي حامي رژيم صهيونيستي در پرتو پيروزي حماس درانتخابات پارلماني اعلام كردند كمك هاي مالي خود را به دولت آينده فلسطيني قطع خواهند كرد، مگر اينكه حماس، موجوديت رژيم اسرائيل رابه رسميت بشناسد و مقاومت را كنار گذارد و به توافقات سابق ميان تشكيلات خودگردان و تل آويو پايبند باشد اما حماس با رد شروط تحميلي وغيرعملي غرب و اسرائيل تاكيد كرده است كه تنها درچارچوب منافع ملت فلسطين گام بر مي دارد.