شوراي امنيت ابتدا درباره ايران بيانيه صادر خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ريانوستي "رابرت جوزف" معاون رايس در امور تسليحات دركميته روابط بين المللي كنگره آمريكا گفت :" دركنار تلاش هاي ديپلماتيك براي از بين بردن تهديد هسته اي ايران، ما با ديگر كشورها همكاري نزديكي در جهت ادامه و درصورت امكان گسترش تدابير دفاعي خواهيم داشت".

وي اين اقدام آمريكا را حفاظت از خود در برابر گسترش سلاح كشتارجمعي و هرگونه سلاح كشتار جمعي كشورها ازجمله ايران توصيف كرد.

به گفته وي " تدابير دفاعي يك سري ابزارهاي سياسي و برنامه اي را در بر خواهند داشت كه از برنامه نانا-لوگارا شروع شده و در جهت "مسدود ساختن راه دستيابي ايران و ديگر متخلفان رژيم منع گسترش سلاح هسته اي به فناوري هاي حساس و موادي كه مي توانند راه دستيابي آنان را به سلاح هسته اي كوتاه كند گسترش خواهد يافت.

معاون وزير امور خارجه آمريكا گفت دولت بوش معتقد است كه "يكي از مهمترين تدابير دفاعي" كه به ابتكار اين دولت مطرح و تهيه شده است، در جهت تامين امنيت در زمينه منع گسترش سلاح هسته اي است و در چارچوب آن تلاش هايي در جهت "جلوگيري، مسدود ساختن و هشدار دادن در مورد گسترش سلاح كشتار جمعي و تجهيزات انتقال آن توسط تصرف حمل كالاهاي غير مجاز از طريق دريا و خشكي" انجام مي شود.

رابرت جوزف همچنين به گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت اشاره كرد و گفت آمريكا به همراه آژانس تلاش خواهد كرد اقدامي تدريجي را در پيش گيرد و درمرحله نخست انتظار مي رود رئيس شوراي امنيت بيانيه اي را صادر كند و بايد مورد موافقت اعضاي شورا قرار گيرد.

به گفته وي اگر ثابت شود كه بيانيه كافي نبوده است آنگاه قطعنامه اي به تصويب خواهد رسيد و چنين قطعنامه اي مي تواند بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل و با توجه به تهديد صلح و امنيت بين المللي باشد كه از سوي ايران صورت مي گيرد.

وي گفت كه باز هم اگر ايران همكاري نكرد شورا مي تواند اقدامات محكم تري بكار گيرد و اين اقدام با اين هدف صورت خواهد گرفت كه ايران را براي تغيير سياست هاي خود تحت فشار قرار دهد.