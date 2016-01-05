نقل و انتقالات زمستانی استقلال در تردید/ نظری هم کنار کشید

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال به پنجره نقل و انتقالات زمستانی رسید و البته پیش از ورود به این بازه زمانی دچار سردرگمی شد. علی نظری جویباری، معاون ورزشی باشگاه استقلال که او هم ید طولایی در نقل و انتقالات استقلال دارد، به‌سان بهرام امیری، از این سمت کنار رفت و او هم با وجود اصرار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه از پذیرش این سمت امتناع کرد.

اگرچه می‌شد این کناره گیری را پس از انتقادات زیاد معینی، توفیقی ، افشارزاده و دیگر اعضای هیات مدیره در جلسات هیات مدیره و البته در رسانه‌ها پیرامون نوع عقد قراردادها حدس زد اما اینکه دومین عضو باتجربه و فعال نقل و انتقالات هم این کار را قبول نکند، عجیب و غریب به نظر می‌رسد.

نظری جویباری و بهرام امیری با سال‌ها تجربه در این رابطه می‌توانستند عصای دست استقلال باشند و نقاط ضعف این تیم را با لیست مظلومی از بین ببرند و حتی برخی بازیکنان را با فسخ قرارداد مواجه کنند اما ظاهرا دخالت در کارشان و انتقاد ها را - در حالی که این تیم در ابتدای فصل از دید مردم بهترین نقل و انتقالات در میان باشگاه ها را داشتند – قبول نکردند و کنار کشیدند.

در واقع باید گفت استقلال در راس مدیریت خود مشکلاتی دارد که باید برطرف شوند. ورود اعضای هیات مدیره و نمایندگان اسپانسر به تصمیمات به دلیل مشغله بالای بهرام افشارزاده موجب اختلافاتی از همان ابتدای فصل شده و حالا پس از بهرام امیری، نظری جویباری هم خودش را کنار کشیده و قبول نمی‌کند که در کاری که خودش متخصص است تازه واردها تصمیم‌گیر باشند. شاید هم به همین دلیل باشد که استقلال برخلاف تراکتور سازی، گسترش فولاد، سیاه جامگان ، راه آهن ، و ... نتوانسته با بازیکنی تا کنون به توافق برسد.

باید دید استقلال در نقل و انتقالات زمستانی چگونه توسط منتقدان امیری و نظری مهره جذب خواهد کرد شاید هم آنها بهتر عمل کنند.