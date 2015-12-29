صدرنشینی ۱۵ درصد راه ما است/ نباید وسط راه یک تیم را نابود کنند

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی در دیدار حساس مقابل پیکان تهران بیان کرد: دو تیم بازی نزدیک و تاکتیکی را برگزار کردند. به نظرم شناخت کافی از یکدیگر باعث شده بود بردن در این بازی خیلی سخت شود. ما در این بازی روی سرویس خیلی تمرکز کردیم و در این راه هم خیلی موفق بودیم.

وی اضافه کرد: تیم ما در سرویس‌های هدفدار خیلی خوب کار کرد و برای همین توپ های اول پیکانی ها به خوبی در اختیار پاسور قرار نگرفت. ما از قبل می دانستیم که باید حریف را تحت فشار قرار دهیم و تا امتیاز ۱۶ نیز خطای کمتری داشته باشیم برای همین به سرویس های ریسکی روی نیاوردیم و در عوض آمار نشان داد خطای حریف بیشتر از ما بود.

سرمربی تیم بانک سرمایه درباره اینکه گفته می شود با پیروزی برابر شهرداری ارومیه و پیکان خیال این تیم برای صدرنشینی در دور برگشت راحت شده است، گفت: به نظر من دو بازی بسیار مهم را برنده شدیم اما این تازه ۱۰ الی ۱۵ درصد راه است. ما نخستین بازی دور رفت را واگذار کرده بودیم ولی در شروع دور برگشت دو بازی بزرگ را بردیم که این خیلی خوب است. مرحله پلی آف مهم است چونکه الان فرصت برای جبران وجود دارد. امیدوارم تا پایان این روند را ادامه دهیم. خوشحالی من بیشتر از این است که موسوی را بعد از چند بازی مصدومیت حالا سالم در اختیار داریم.

کارخانه در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: البته این همه توان تیم ما نیست با این حال صمیمیت خوبی در تیم ما حاکم شده است که امیدوارم این شادابی تا پایان مسابقات پلی‌آف باقی بماند. باشگاه مجموعه خوبی را گرد هم آورده که بالانس خوبی را ایجاد کرده ایم.

وی در خصوص درگیری‌های رخ داده در دیدار روز یکشنبه تصریح کرد: به نظرم عامل این درگیری پاسور ایتالیایی تیم پیکان بود. او در تیم ملی هم با معروف درگیر شده بود و در این مسابقه نیز مدام جو سازی می‌کرد. متاسفانه این اتفاقات را شروع کرد تا کار به توهین، فحاشی و درگیری کشیده شود.

سرمربی تیم بانک سرمایه در خصوصو اینکه چرا حواشی والیبال زیاد شده است، گفت: حساسیت ها بالا رفته است و همه تیم ها می خواهند قهرمان شوند. به نظرم باید کنترل بر مسایل حاشیه ای بیشتر از قبل شود.

کارخانه با بیان اینکه باید از قبل برخورد قاطعی با خاطیان انجام می گرفت، اضافه کرد: به نظرم باید از شروع لیگ برخورد قاطعی با حاشیه سازان صورت می گرفت نه اینکه وسط کار بیایند یک تیم را نابود کنند. بهر حال این اتفاقاتی است که رخ داده و باید کنترل بیشتری صورت گیرد.