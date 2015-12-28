تیم ها منتظر محرومیت تماشاگرانشان از حضور در دیدار خانگی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی، درباره تخلفات تماشاگران تیم های لیگ برتری و توهین هایی که علیه داوران، بازیکنان تیم مقابل و یا مقامات مسئول انجام می دهند، گفت: تا به امروز اکثر تیم های لیگ برتری مخصوصا سپاهان اصفهان و استقلال تهران را به دلیل فحاشی تماشاگرانشان به پرداخت جرایم مالی محکوم کرده ایم. اما از این به بعد با توجه به اینکه تخلف تماشاگران برخی از تیم ها بیش از حد بوده و دیگر جرایم مالی جوابگو نیست، در صورت مشاهده در نیم فصل دوم، بدون شک تماشاگران را از حضور در دیدارهای خانگی محروم می کنیم.

وی افزود: اگر از این پس هر گزارشی از سوی مقامات مسئول مبنی بر توهین و اهانت تماشاگران به دستمان برسد، رای شدیدتری را صادر خواهیم کرد. تماشاگر، ضلع مهمی از فوتبال کشور است و نقش تعیین کننده ای را در توسعه و ایجاد فرهنگ ایفا می کند اما اگر تخلفی صورت بگیرد، متاسفانه ما مجبوریم که رای های شدیدتری را صادر کنیم.همانطور که می دانید در نیم فصل اول تیم فولاد به دلیل تخلفات تماشاگرانش به برگزاری بازی بدون حضور تماشاگر محکوم شد و اگر در نیم فصل دوم نیز شاهد چنین وقایعی باشیم، بی تردید رای خود را در این خصوص صادر می‌کنیم.

رئیس کمیته انضباطی در ادامه بیان کرد: همانطور که از ابتدای فصل تاکنون تمام توانمان را به کار گرفته ایم و از سازمان لیگ برتر نیز خواسته ایم تا در اجرای آرای مالی جدی تر اقدام کند، رسما نامه ای را پیرو نامه های قبلی به مسئولان کمیته مسابقات و سازمان لیگ برتر ارسال خواهیم کرد مبنی بر اینکه تیم های بدهکار اجازه نقل و انتقال بازیکن در نیم فصل لیگ برتر را نخواهند داشت.

وی در پایان گفت: حتی پیشنهادمان این است که برنامه مسابقاتی تیم های بدهکار اعلام نشود تا باشگاه‌ها بدهی های خود را پرداخت کنند. در خصوص باشگاه‌های دولتی نیز مشکلاتی که وجود داشت حل شده و امیدواریم از این پس سازمان لیگ با هماهنگی هایی که انجام می دهد از محل درآمد تبلیغات محیطی و صدا و سیما، بدهی های تیم های دولتی را پرداخت کند.