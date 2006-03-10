شروط 25 گانه براي سهميه بندي و دو نرخي كردن بنزين

كمال دانشيار در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر ، افزود : بر اساس برنامه چهارم ، يك سلسله اقدامات اساسي بايد براي كنترل مصرف بنزين ، افزايش توليد و گسترش حمل و نقل در كشور انجام شود .

وي در مورد عمده شرايط سهميه بندي يا دو نرخي كردن قيمت بنزين ، ادامه داد : به اين منظور دولت بايد پنج ميليارد دلار به گسترش ناوگان حمل و نقل اختصاص دهد و مبلغ 700 هزار تومان به هر يك از خود رو ها براي دوگانه سوز شدن يارانه پرداخت كند .

دانشيار اظهار داشت : از جمله اقداماتي كه براي گسترش ناوگان حمل و نقل كشور بايد انجام شود ، افزايش شش هزارو 500 دستگاه اتوبوس ، 20 هزار دستگاه ميني بوس و 50 هزار دستگاه تاكسي و تقويت خطوط مترو در سال آينده است.

رئيس كميسيون انرژي مجلس در خصوص ديگر شرايط سهميه بندي يا دونرخي شدن قميت بنزين ، گفت : از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده ، بهينه سازي مصرف سوخت در توليد خود روها و حمايت وتشويق كارخانه هايي كه مصرف خودروهاي توليدي خود را كاهش مي دهند ، نيز بايد طبق الگوهاي تعيين شده انجام شود .

وي با بيان اين كه تنها 16 درصد از نفت توليدي كشور به بنزين تبديل مي شود ، افزود : دولت بايد براي افزايش توليد پالايشگاه‌هاي موجود و ساخت پالايشگاه‌هاي جديد جهت افزايش توليد بنزين در سال آينده بايد اقدامات اساسي انجام دهد .

نماينده بندر ماهشهر در مجلس با تاكيد بر اين كه سالانه يك ميليون خودرو وارد ناوگان حمل و نقل كشور مي شود ، تاكيد كرد:25 شرط اساسي براي دونرخي شدن يا سهميه بندي كردن قيمت بنزين ، در يك سال امكان پذير نيست و حداقل دو سال زمان مي خواهد .

وي با اشاره به اين كه نمايندگان در صورت انجام 25 شرط اساسي توسط دولت اجازه دونرخي شدن يا سهميه بندي قيمت بنزين را مي دهند ، تصريح كرد : دونرخي شدن يا سهميه بندي قيمت بنزين تا دو سال ديگر انجام نمي شود .

وي اين اطمينان را داد كه تا زماني كه موارد تعيين شده تحقق نپذيرد ، نمايندگان مجلس و كميسيون انرژي هم موافق به سهميه بندي يا دو نرخي شدن قيمت بنزين نيستند .

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر ، با اشاره به اين كه نمايندگان هيچ يك از راهكارهاي دونرخي كردن و سهميه بندي را به دليل مشكلاتي كه در پي خواهد داشت نپذيرفتند ، تصريح كرد : تصميم اصلي مجلس بر كاهش تدريجي مصرف بنزين و بالا بردن توليد در داخل مي باشد كه اين تصميم به دولت هم ابلاغ شده است .

محمد شاهي عربلو در همين خصوص ادامه داد : مجلس ، به اين منظوربودجه وارداتي بنزين براي سال 85 را يك ميليارد و 500 ميليون دلار كاهش داد و به دو ميليارد و 500 ميليون دلار رساند .

نماينده مردم تهران گفت : به اين منظور دولت بايد بتواند با راهكارهايي مثل تردد خودروها بر اساس روزهاي زوج وفرد و دو گانه سوز كردن آنها ، بودجه بنزين سال 85 را با اين دو ميليارد و 500 ميليون دلار تامين كند .