نمونه ارتقا یافته دستگاه سنجش آلودگی­ هوا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، فروزان فقیری، دانشجوی فیزیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات با بیان اینکه نمونه­ ارتقاء یافته دستگاه موجود شامل بخش­های سخت ­افزار و نرم­ افزار است، افزود: سخت­ افزار این دستگاه، جعبه­ ای کوچک است که توانایی سنجش آلودگی هوا، دود، LPG، CO، دما، فشار، رطوبت و گرد و غبار را دارد.

وی ادامه داد: نتایج به دست آمده از سخت ­افزار به وسیله بلوتوث توسط یک اپلیکیشن اندروید به صورت نمودارهایی تصویری روی گوشی موبایل نمایش داده می ­شوند.

به گفته فقیری، نمونه ارتقاء یافته نسبت به نمونه قبلی توانایی تشخیص CO، رطوبت و گردوغبار را نیز دارد که این امر برای بهبود آگاهی میزان آلودگی­ های محیطی کمک زیادی می­ کند.

وی تصریح کرد: این دستگاه به دلیل کوچک بودن (قابل حمل بودن) توانایی این را دارد که به صورت یک دستگاه سنجش آلودگی هوای شخصی در هر مکان از جمله منزل، محل کار، داخل شهر و ... استفاده شود.

وی با بیان اینکه نتایج این دستگاه در گوشی موبایل نمایش داده می ­شود و کاربری آن را آسان می ­سازد، افزود : نمونه ارتقا یافته دستگاه سنجش آلودگی­ های محیطی قابل استفاده در منازل مسکونی و مراکز عمومی جهت تشخیص، اندازه­گیری و ثبت غلظت گازها (پیشگیری از حوادث احتمالی)، قابل استفاده در سازمان­ها و ... از جمله هواشناسی جهت اندازه­ گیری آلودگی شهری به صورت نقطه به نقطه در سطح شهر و دارای کاربری صنعتی از جمله تشخیص، اندازه ­گیری و ثبت غلظت گازهای تولید شده در واحدهای صنعتی است .

فقیری گفت: این دستگاه برای عموم مردم به خصوص برای افراد کهنسال، بیماران تنفسی، کودکان و ... قابل استفاده است. این افراد از میزان آلودگی هوا، دود، LPG، دما و فشار در همان مکان و زمان مطلع می شوند که تصمیم­ گیری برای افراد آسیب­ پذیر در برابر آلودگی هوا را راحت ­تر می­ سازد.

وی ادامه داد: هزینه­ این دستگاه به مراتب کم­تر از نمونه­ خارجی آن است که این امر امکان استفاده این دستگاه را برای تمام افراد جامعه امکان­پذیر می کند.

به گفته فقیری این طرح در ایران بی سابقه بوده و نمونه­ هایی از ساخت این طرح در خارج از کشور موجود است. طرح­ تکمیل و توسعه این طرح با کارایی­ ها و امکانات بیشتر و هزینه تمام شده بسیار کمتر و ثبت شرکت دانش بنیان در این راستا، در دست اجرا است.

طراحی و ساخت این دستگاه به راهنمایی دکتر هومن اخوان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما و فروزان فقیری در دانشکده فیزیک پلاسما انجام شده است.