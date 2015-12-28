اساسنامه ديكته شده به مطبوعات هرمزگان نباید تحميل شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ركن الديني عصر دوشنبه در پاسخ خبرنگاران درخصوص نتيجه جلسه صدور احكام هيئت مديره خانه مطبوعات دور ششم تصريح كرد: هر گونه رفتار در اثر سوء مديريت متولی فرهنگی استان و هتك حرمت ۱۰۴ عضو خانه مطبوعات كه از پارسيان(گاوبندی) تا جاسك در اين انتخابات حضور داشتند صورت بپذيرد، در سابقه ذهنی فرهنگ دوستان و اهالی رسانه تا ابد خواهد ماند.

وی افزود: روز گذشته نشستی با حضور كارشناس اعزامی، معاون اجرايی مديركل مطبوعات داخلی و معترضان به برگزاری انتخابات برگزار و مستندات كميته تطبيق و تصميم گيری درخصوص انتخابات كه خود افراد مذكور بوده اند ارايه شد.

ركن الدينی با اشاره به مستندات حاوی تاييديه ۱۶۴ نفر اعضا پالايش شده با امضا اعضای كميته تطبيق كه جهت تسهيل عضو گيری براساس اساسنامه مطابق با بضاعت موجود و واقعی رسانه های استان تشكيل شد تصريح كرد: متاسفانه پس از ماه ها برگزاری جلسات و تسهيل اساسنامه توسط ارشاد و اين كميته؛ نتيجه ايی جز هتك حرمت اهالی رسانه نداشت و اعضای كميته اسامی و افراد عضو شده را كه خود تاييد كرده بودند غيرقانونی اعلام و با بيان مواردی تسهيل شده در اساسنامه كه شرايط را برای حضور فعالان واقعی ايجاد میكرد؛ مجمع انتخاباتي كه خود متولی آن بودند را زير سوال بردند.

وی گفت: اگر قرار بود عين اساسنامه عضوگيری شود چرا اين كميته تشكيل و هزينه های مادی و معنوی توسط ارشاد بر دوش دولت گذاشته شد؟

وی با بيان اينكه حتی با وجود انعطاف اين كميته بسياری خبرنگاران اصيل و با سابقه در بخش های مختلف رسانه ايی به بهانه نداشتن هيچ نوع بيمه از عضويت در تشكل صنفی شان محروم شدند، يادآور شد: قبل از تشكيل كميته تسهيل و تطبيق اعضا، شورای مركزی خانه مطبوعات اقدام به عضوگيری عين اساسنامه كرد كه تعداد اعضا از حدود ۴۰۰ عضوخانه مطبوعات به تعداد انگشتان دست هم نرسيد و اين كميته به دليل اعتراض اعضا به اساسنامه شكل گرفت كه انتظار می رفت حرمتی برای امضای های خود قايل باشند.

مديرعامل خانه مطبوعات تاكيد كرد: اينگونه رفتارها و ايجاد حواشی توسط برخی افراد به نام مطبوعات برای رسيدن به خواسته ها و منافع شخصی و سياسی آنهم در آستانه دو انتخابات مهم كشوری و در هفته ايی كه به نام وحدت نامگذاری شده است؛ هزينه ايی جز شكاف و تخريب جايگاه استان در سطح كشور را نخواهد داشت و ما نسبت به اين رفتارها هشدار می دهيم.

ركن الدينی با اشاره به اينكه موارد تخلف ارشاد اسلامی هرمزگان در اين جلسه مطرح شد بيان كرد: با وجود پاسخ های قانونی ومستند چندان توجهی نشد و اكنون اداره كل ارشاد بايد پاسخگوی مجمع تاييد شده توسط خود باشد.

اين فعال رسانه ايی تاكيد كرد: متوليان انتظار نداشته باشند اساسنامه ديكته شده را به مطبوعات تحميل كنند زيراعضوگيری براساس اساسنامه ابلاغی موارد تبعيض آميز را ايجاد كرده و روزنامه نگاران و خبرنگاران واقعی را از حضور در تشكل صنفی محروم می كند و بايد متناسب با شرايط و داشته های رسانه ايی استان باشد زيرا فلسفه تشكل های صنفی تعامل و همه جانبه نگری بين تمام اعضاست نه اينكه رفتار تحكم اميز و پذيرش بدون قيد و شرط مواردی كه به آن اعتقادی نيست به بهانه حمايت داشته باشند.

وی تصريح كرد: به زودی هيات مديره خانه مطبوعات در نشست رسانه ايی به ابعاد و انتشار مستندات كاملتری خواهد پرداخت و هر گونه معامله بنام تعامل را بر نمی تابند.