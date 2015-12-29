مهدی پورخیاط کارگردان تئاتر و سرپرست پژوهشکده تئاتر «پرسیست» درباره فعالیت های این پژوهشکده به خبرنگار مهر گفت: پژوهشکده تئاتر «پرسیست» از سال ۹۰ فعالیت خود را به عنوان یک موسسه پژوهشی تحقیقاتی آغاز کرده است و دارای دپارتمان های مختلفی از جمله موسیقی، بدن، معماری، طراحی صحنه، بازی های کامپیوتری و... است که همه آنها در راستای هم جلو می روند.

وی درباره دلایل راه اندازی این پژوهشکده توضیح داد: تلاش ما این است که در این پژوهشکده شیوه تازه ای در بازیگری به هنرجویان ارایه شود. در کارگاه هایی که ابتدا برگزار می کردیم این احساس وجود داشت که انگار دست بچه های تئاتری ما در داشتن اطلاعات و ارایه کارهای عملی خالی است و تئاتری های ما بیشتر درگیر حاشیه هستند تا متن. در کلاس هایی که در این پژوهشکده برگزار می شود هیچ هنرجویی حق تقلید و کپی کردن از تکنیک های گذشته را ندارد چون ما به دنبال ارایه طرحی جدید و نو هستیم.

پورخیاط ادامه داد: در ایران همه دنباله رو اتفاقاتی هستند که سال ها قبل در اروپا رخ داده است اما چون این تکنیک ها ایرانیزه نشده ما مدام درحال تکرار آنها هستیم و روی همان شیوه ها درجا می زنیم. تلاش می کنیم که ایده ها و طرح های نوینی را در اجراهای تئاتر عرضه کنیم. احساس من این است که تئاتر ما تنبل شده و همه به کارهایی که می کنند قانع هستند و خیال ندارند خلاقیتشان را به کار بیندازند و اینکه در بین جوانان تئاتری هم احساس نیاز به یادگیری کم رنگ شده است چون بیشتر از آموزش و یادگیری تلاش دارند به هر طریقی که شده مشهور شوند.

وی که به تازگی کارگردانی نمایش «اژدهاک» را در تماشاخانه ارغنون به پایان رسانده است درباره اجرای این اثر نمایشی نیز عنوان کرد: این نمایش خروجی یکی از سرفصل های پژوهشکده با عنوان «طیف بندی انرژی های انتقالی» است. معتقدم کار کردن روی متون کلاسیک یک جنس از بازی خاصی را می طلبد اما در تئاتر ما نوع بازی ها در آثار کلاسیک مخصولا از نوع ایرانی آن به شکلی است که مخاطب با آن ارتباط برقرار نمی کند. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بازی در آثار کلاسیک به جز بیان باید از طریق بقیه اعضا بدن نیز منتقل شود تا مخاطب متن را بهتر بفهمد البته تا جایی که تماشاگر انرژی زیادی را که به او منتقل می شود، پس نزند.

این کارگردان در پایان صحبت هایش یادآور شد: نمایشنامه «اژدهاک» بهرام بیضایی برای هدفی که مد نظر داشتیم بسیار مناسب بود. از نظر من این نمایش اثری فیزیکال و فرم نبود بلکه بازیگران در این اجرای نمایشی حداقل توان بدنی را که یک بازیگر برای اجرای یک متن کلاسیک باید داشته باشد، ارایه دادند. در این نمایش «طیف بندی انرژی های انتقالی» از طریق بدن و کلام به مخاطب منتقل شد و خوشبختانه بازخوردهای خوبی هم از مخاطبان دریافت کردیم.