وزیر بهداشت فوت پرستار نیشابوری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، وبدا؛ آمده است: خبر درگذشت جناب آقای محمد رضایی، پرستار بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور موجب تالم و تاثرگردید. فوت این پرستار فداکار که درحین احیای بیمار مبتلا به آنفلوآنزای H۱N۱ خود به این بیماری مبتلا گردید، یک بار دیگر ثابت کرد، حرفه کادر بهداشتی و درمانی کشور، نه یک شغل که خدمتی شبانه روزی با توشه‌ای گران‌سنگ از دانش، تجربه، عشق، فداکاری و ایثار است؛ خدمتی که با هیچ معیار مادی‌ قابل قیاس و جبران نیست.



اینجانب ضمن مسئلت غفران الهی برای آن مرحوم و عرض تسلیت به خانواده ایشان، جامعه پرستاری و همکارانم در حوزه سلامت، یک بار دیگر به تمامی آنان که سرمایه حیات خویش را دست‌مایه حفظ جان هموطنان در سراسر کشور کرده‌اند، درود می‌فرستم و از درگاه ایزد منان سلامت یکایک‌شان را آرزو می‌نمایم.