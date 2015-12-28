  1. سلامت
وزیر بهداشت فوت پرستار نیشابوری را تسلیت گفت

وزیر بهداشت طی پیامی درگذشت محمد رضایی، پرستار نیشابوری که در حین احیای بیمار مبتلا به آنفلوانزای H۱N۱ خود به این بیماری مبتلا شده بود، را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، وبدا؛ آمده است: خبر درگذشت جناب آقای محمد رضایی، پرستار بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور موجب تالم و تاثرگردید. فوت این پرستار فداکار که درحین احیای بیمار مبتلا به آنفلوآنزای H۱N۱ خود به این بیماری مبتلا گردید، یک بار دیگر ثابت کرد، حرفه کادر بهداشتی و درمانی کشور، نه یک شغل که خدمتی شبانه روزی با توشه‌ای گران‌سنگ از دانش، تجربه، عشق، فداکاری و ایثار است؛ خدمتی که با هیچ معیار مادی‌ قابل قیاس و جبران نیست.

اینجانب ضمن مسئلت غفران الهی برای آن مرحوم و عرض تسلیت به خانواده ایشان، جامعه پرستاری و همکارانم در حوزه سلامت، یک بار دیگر به تمامی آنان که سرمایه حیات خویش را دست‌مایه حفظ جان هموطنان در سراسر کشور کرده‌اند، درود می‌فرستم و از درگاه ایزد منان سلامت یکایک‌شان را آرزو می‌نمایم.

