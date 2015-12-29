احسان خادمی ملی پوش دوچرخه سواری پس از خط خوردن از تیم ملی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از فدراسیون دوچرخه سواری بپرسید چزا من از اردوی تیم ملی خط خوردم؟ من که سالها به دور از حاشیه کارم را ادامه می دادم. من که سرم در کار خودم بود و به کسی کاری نداشتم.رکوردهایم هر سال بهتر از سال قبل می شد و فقط با جنگ اعصاب تلاش کردند تا من را از مسیر موفقیت دور کنند.

وی در خصوص خط خوردنش از تیم ملی عنوان کرد: کسانی در تیم ملی انتخاب شده اند که در طی 4 سال حتی یک مقام سومی هم به دست نیاورده اند در حالی که من در طی این سالها 70 مدال کسب کرده ام. وقتی می پرسم دلیل خط خوردن من از تیم ملی چیست می گویند مربی ایتالیایی و وقتی از مربی می پرسم می گوید دست من نبوده و از همین جا می شود فهمید دست های پشت پرده ای در کار است.

ملی پوش خط خورده دوچرخه سواری با بیان اینکه 23 سال بیشتر ندارد افزود: از کشورهای زیادی پیشنهاد داشتم ولی به عشق کشورم و پرچم مقدس ایران قبول نکردم اما میبینم که چه برخوزدهای بدی با من می شود.مربیان تیم ملی و فدراسیون باعث خط خوردن من از تیم ملی بودند و می خواهند با این کار انگیزه مرا بگیرند. مطمئن باشید من تیم خوبی پیدا می کنم و با قدرت به کار خودم ادامه می دهم. طی 10 ماه تنها یکبار حقوق گرفتم ولی اعتراضی نکردم و حالا هم که به ناحق از تیم ملی خطم زده اند.مطمئن باشید من دست از تلاش کردن و روی پای خودم ایستادن برنمیدارم.